PS5 : les mots de Jim Ryan sur le lancement

Jim Ryan, directeur et président de Sony Interactive Entertainment, est heureux d’officialiser le lancement de la PS5 : “Quelle année ! Je veux tous vous remercier du fond du cœur pour vos encouragements et pour nous avoir permis de rester fidèles à nous-mêmes. Je sais que je parle au nom de toute l’équipe de Sony Interactive Entertainment quand je dis que vous êtes à la base de tout ce que nous faisons ici. Nous n’avons jamais perdu de vue notre souhait de donner vie à une console de nouvelle génération conçue autant pour les joueurs que pour les développeurs. Nous savions également qu’il serait quasi-impossible pour les joueurs et la presse de pouvoir tester des fonctionnalités de nouvelle génération comme le retour haptique de la manette sans fil DualSense ou notre audio 3D immersif dans un monde où la distanciation sociale devient peu à peu la règle. Mais, dès ce soir dans certaines régions, les joueurs vont commencer à allumer leur console PlayStation 5 pour la toute première fois et pourront enfin découvrir ces fonctionnalités novatrices. C’est un moment plein de réconfort et d’humilité pour toute l’équipe de Sony Interactive Entertainment. Même si la sortie commence ce soir en Amérique du Nord, au Japon, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud, ce n’est que la première étape de notre sortie mondiale. La PS5 sortira dans le reste du monde le 19 novembre, et il me tarde que tout le monde puisse la prendre en main. La PS5 représente un véritable bond générationnel, et les jeux que vous découvrirez dans les prochaines années changeront complètement la donne dans le domaine des jeux vidéo. Rien qu’à lui seul, le SSD ultra-rapide révolutionnera la conception des jeux, mais aussi la manière dont vous y jouerez. Et nous ne parlons même pas de la haute fidélité et des performances offertes par de nombreux jeux PS5. Et il y a également la manette sans fil DualSense. C’est une époque formidable, et nous sommes reconnaissants que vous soyez là à nos côtés. Merci de notre confiance et de votre patience tout au long de l’année. Nous avons créé la PS5 pour vous, et vous êtes au centre de notre stratégie depuis que Ken Kutaragi a imaginé la toute première PlayStation. Aujourd’hui, je voulais simplement vous remercier. Merci, et fêtons ensemble l’aube d’une nouvelle génération de jeux vidéo.”

The future of play starts now. #PS5 pic.twitter.com/g9vgbPCHe5

Hermen Hulst, le responsable principal des SIE Worldwide Studios, a également commenté l’arrivée de la nouvelle console de Sony dans le commerce : “Félicitations à toutes les équipes de PlayStation qui ont rendu ce lancement possible, en des temps très imprévisibles. Et à l’incroyable communauté des joueurs – merci pour votre soutien indéfectible. Ce lancement est pour vous. Nous espérons qu’il vous apportera de la joie.”

The next generation of play is lighting up around the globe. #PS5 pic.twitter.com/hqP6FxI3OH

Happy #PS5 launch day, Canada!

We’re celebrating the arrival of a new generation of gaming by lighting up monuments around the world.

Check out this video of Princes’ Gate in Toronto last night, with the city skyline in the background. https://t.co/dlzpfEXphQ pic.twitter.com/KK4CfLEtjb

— PlayStation Canada (@PlayStationCA) November 12, 2020