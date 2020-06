PS5 : les jeux tiers et indépendants de la console avec des exclusivités temporaires

Le catalogue de la PS5 de Sony sera riche et varié. Tous les profils de joueurs vont être contentés.

Sid Shuman, le directeur de la communication sur les contenus de PlayStation chez Sony Interactive Entertainment, dévoile les nombreux jeux tiers et indépendants qui vont nourrir la PS5 pendant ses premiers mois de commercialisation et même plus : “Pour concevoir une nouvelle console, il est essentiel d’impliquer de talentueux et audacieux développeurs indépendants dès le début du processus. Et les nouveaux titres de studios indépendants qui nous ont été dévoilés, aussi diversifiés qu’innovants, sont particulièrement prometteurs. Les partenaires tiers de PlayStation ont également annoncé des titres majeurs.”

Les jeux tiers de la PS5

Grand Theft Auto 5 (Rockstar Games) : “Cette nouvelle version mettra en avant toute une gamme d’améliorations techniques et visuelles, ainsi que des performances renforcées qui sauront pleinement profiter de la puissance matérielle de la nouvelle console, rendant le jeu encore plus magnifique et plus fluide que jamais. De plus, une nouvelle version indépendante de GTA5 Online sera également disponible gratuitement pendant trois mois en exclusivité sur PlayStation 5.“

GhostWire : Tokyo (Tango Gameworks) : “Un jeu d’action-aventure nouvelle génération avec un univers à la fois mystérieux, immersif et époustouflant. Enquêtez dans les rues d’une ville sous l’emprise d’esprits et autres menaces surnaturelles, avec un arsenal de puissantes compétences à votre disposition” – Exclusivité temporaire, sortie prévue pour 2021

Godfall (Counterplay Games) : “Vous êtes le dernier des Valorian Knights, des guerriers aux pouvoirs divins. Dans votre quête, vous pourrez vous équiper de Valorplates, des armures légendaires capables de transformer leur porteur en maître du combat rapproché. Les joueurs décimeront des hordes d’ennemis pendant leur ascension de royaumes élémentaires” – Sortie prévue pour la fin de l’année sur PS5 et PC

Project Athia (Luminous Productions) : “Préparez-vous pour un voyage dans un monde vaste et fourmillant de détails, dont la beauté les subjuguera. Le jeu sera rempli d’action et parfois tordu, orageux et menaçant” – Exclusivité temporaire

Deathloop (Arkane Studios) : “Entre des environnements magnifiques et des affrontements mémorables, sans oublier la possibilité de réaliser chaque mission au rythme et avec l’approche de votre choix, profitez de ce que le studio Arkane sait faire de mieux ; cette fois avec des expériences visuelles (et sensorielles) inédites, pensées pour la nouvelle génération” – Exclusivité temporaire, sortie prévue pour 2021

Hitman 3 (IO Interactive) : “Ce troisième opus marque la conclusion dramatique de la trilogie World of Assassination. Vous devrez à nouveau endosser le rôle (et l’élégant costume) de l’agent 47, un assassin professionnel impitoyable qui va devoir remplir les contrats les plus importants de toute sa carrière“

NBA 2k21 (2K Sports)

Resident Evil Village (Capcom) : “La peur des coins obscurs est remplacée par celle de l’inconnu, tandis qu’Ethan cherche des réponses dans des constructions en ruine perdues dans une forêt enneigée. Le retour de la vue subjective renforce le sentiment d’immersion… Alors qu’une plus grande importance est accordée au combat et à l’exploration que dans Resident Evil 7, le village en lui-même est également un personnage important. C’est un lieu doté d’une vie propre, qui vous surprendra constamment pendant que vous tenterez de découvrir ses secrets” – Sortie prévue pour 2021 sur PS5, Xbox Series X et PC

Pragmata (Capcom)

Control (Remedy Entertainment) : “Suite à l’invasion d’une agence secrète new-yorkaise par une force mystique inconnue, vous devenez directrice afin de reprendre le contrôle. Dans ce jeu d’action-aventure supernaturel à la 3ème personne, maîtrisez des pouvoirs surnaturels, des munitions modifiables et des environnements réactifs dans un monde insondable et imprévisible” – Sortie à une période inconnue sur PS5 et Xbox Series X

Chivalry 2 (Torn Banner Studios ) : “Un slasher multijoueur à la première personne inspiré des batailles épiques des films médiévaux. Les joueurs sont plongés dans l’action de chaque moment emblématique de l’époque, du choc des épées aux tempêtes de flèches enflammées, en passant par les sièges de châteaux tentaculaires, et bien plus encore. Dominez d’immenses champs de bataille tandis que des catapultes déchirent la terre et que les joueurs assiègent des châteaux, incendient des villages et massacrent de sales paysans” – Sortie à une période inconnue sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC (exclusivité temporaire Epic Games Store), compatible cross-play

Les jeux indépendants de la PS5

Bugsnax (Young Horses) : “Une aventure narrative insolite sortie de l’imagination débordante des créateurs d’Octodad. Découvrez la mystérieuse île de Snacktooth, peuplée de créatures légendaires, mi-insectes, mi-hors-d’œuvre“

Goodbye Volcano High (Ko_op) : “Un jeu narratif arborant un style cinématographique, évoquant l’amour, l’amitié et l’épanouissement personnel pendant les tout derniers jours de la civilisation“

Jett : The Far Shore (Superbrothers et Pine Scented) : “Un jeu d’action-aventure narratif, présentant un voyage interstellaire empreint de mélancolie vers une planète océanique légendaire, mêlant des phases d’exploration et des récits riches en émotions“

Kena Bridge of Spirits (Ember Lab) : “Un jeu d’action-aventure narratif, associant des phases d’exploration et de découverte à des affrontements dynamiques“

Little Devil Inside (Neostream Interactive) : “Dans une ère victorienne, réalisez des missions périlleuses pour glaner des preuves et des informations pour votre employeur, un mystérieux professeur“

Oddworld : Soulstorm (Oddworld Inhabitants) : “La célèbre saga fait peau neuve, avec des visuels nettement améliorés et une direction cinématographique, ainsi que de nouvelles mécaniques de gameplay bien pensées et des machines inédites faisant toujours plus de dégâts“

The Pathless (Giant Squid) : “Le récit fabuleux d’un archer et d’un aigle au sein d’une vaste forêt, qui s’aventurent ensemble dans une île légendaire pour lever une malédiction“

Stray (BlueTwelve Studio) : “Dans une ville fortifiée futuriste, dépourvue de vie, un petit chat se lie d’amitié avec un drone doué d’émotions. Alors qu’il cherche son chemin pour rentrer chez lui, ce chat pourrait être le sauveur dont la ville a besoin“

Solar Ash (Heart Machine) : “Un voyage surréaliste dans un monde ouvert vaste et mystérieux, peuplé de personnages attachants et de nombreux ennemis“