PS5 : les jeux les plus attendus de 2021 et au-delà par les développeurs

Plusieurs grands noms de l'industrie vidéoludique s'expriment sur les exclusivités first-party ou temporaires de la PS5.

A l’occasion d’une sorte de table ronde virtuelle, Sony a donné la parole à quelques développeurs issus des PlayStation Studios, Ubisoft, Sega, Sumo Digital ou encore Capcom afin d’en savoir plus sur les jeux à venir qu’ils attendent le plus sur la nouvelle console du constructeur japonais : “Nous avons à peine atteint la moitié du deuxième mois de 2021 et même si nous continuons d’enchaîner les quêtes secondaires, de récupérer des objets à collectionner, de nous plonger dans des matchs multijoueur ou de terminer nos jeux les plus récents, nous avons déjà un œil tourné vers l’horizon et les jeux prévus sur PS5 pour les mois et années à venir. Et si nous demandions aux esprits créatifs à qui l’on doit les jeux que nous avons tant appréciés cette année de nous dévoiler leurs attentes ?”

Ratchet & Clank: Rift Apart

Horizon Forbidden West

The next God of War Find out which developers named these titles as their most anticipated PlayStation game (and why): https://t.co/5Y9IMuHXJG pic.twitter.com/I1THTRuWrA — PlayStation (@PlayStation) February 13, 2021

Les titres les plus attendus par les développeurs sur PS5

Deathloop – Arkane Studios Lyon

Cyrille Imbert, producteur exécutif chez Dotemu : “Deathloop fait l’effet d’un jeu offrant un concept et un gameplay originaux, une direction artistique très marquée et une action effrénée. De plus, il a été conçu par un studio français !“

Ned Waterhouse, concepteur chez Sumo Digital : “Il s’en dégage un excellent sens du style. Je suis un grand fan de l’esthétique rétro des années 70. Il me tarde de voir comment le jeu mêle l’aspect multijoueur compétitif à une campagne narrative“

Anthony Pepper, concepteur senior chez Mediatonic Game : “Dishonored est l’un de mes jeux préférés de cette dernière décennie. Je voue donc une confiance aveugle à Arkane Studios. Tout ce que j’ai vu de Deathloop jusqu’ici m’a donné énormément envie d’y jouer, des combats au style, en passant par le rythme et le concept central du jeu. J’adhère à 100 %“

Louis Studdert, producteur chez Toys for Bob : “Deathloop m’intrigue énormément. J’adore l’action exagérée et le style funky des années 60/70 qui se dégage du jeu. Je ne sais pas trop comment tout ceci s’imbriquera avec la boucle temporelle et les deux protagonistes, mais j’ai envie d’en savoir plus. Le jeu a l’air vraiment unique en son genre. Si l’on ajoute à cela l’action à la première personne distinctive et créative qui ont fait la renommée d’Arkane, je ne peux qu’être fan“

Jason Chuang, directeur marketing produit senior chez miHoYo : “Je suis un grand fan de Dishonored. Je ne vais pas dire non à une plus grande furtivité associée à des superpouvoirs”

Kurt Margenau, game director chez Naughty Dog : “L’histoire a l’air super et j’adore le style du jeu. Ce genre de jeu est vraiment en vogue en ce moment et j’ai hâte de voir l’équipe Dishonored s’y attaquer. Je suis toujours impatient d’en apprendre plus sur ce jeu lorsque sort une nouvelle bande-annonce, ça promet d’être quelque chose d’unique !“

Elden Ring – FromSoftware

Ryan Payton, directeur de Camouflaj : “À mon avis, les gens ne saisissent pas tout le potentiel du prochain titre de FromSoftware. Depuis la sortie de leur premier jeu, Demon’s Souls, ce studio japonais prolifique continue d’affûter son art en y apportant sans cesse des innovations. Aujourd’hui, ils comptent parmi les développeurs de jeux les plus importants au monde. Bien que nous n’ayons encore que peu d’informations sur Elden Ring, j’ai le sentiment que FromSoftware prépare quelque chose de très spécial, et je suis impatient de le découvrir“

God of War Ragnarök (nom temporaire) – Santa Monica Studio

Kevin Zuhn, directeur de la création chez Young Horses : “Je veux savoir ce qui arrive à Kratos et à son fils dans la saga. Il est assez rare que je termine un jeu et que j’en veuille davantage, mais c’est pourtant le cas avec le God of War de 2018. Il y a encore tant de mondes à explorer, tant de créatures mythologiques à terrasser à coups de hache, tant de blagues vaseuses à marmonner ! Je ne sais pas quand la sortie du jeu est prévue, mais je trépigne déjà d’impatience“

Brian Horton, directeur de la création chez Insomniac Games : “Réinventer une franchise aussi appréciée que God of War n’est pas une mince affaire, et le jeu de 2018 a su dépasser toutes les attentes en racontant l’histoire personnelle d’un père et de son fils, dans un monde à couper le souffle et avec des mécaniques de jeu incroyables. Il me tarde de voir comment les personnages vont évoluer et de découvrir comment les bases solides du premier jeu vont être transfigurées grâce à la puissance de la PS5“

Hermen Hulst, président des Worldwide Studios (PlayStation Studios) de Sony Interactive Entertainment : “Le jeu God of War de 2018 a été une expérience vidéoludique exceptionnelle, pour moi. Cette saga offre toujours de l’action et des combats à couper le souffle, mais la profondeur émotionnelle que le studio Santa Monica a insufflé dans l’histoire de Kratos en tant que père est inoubliable. J’y ai trouvé un écho, car mon fils était à peine plus âgé qu’Atreus quand j’y ai joué. Quand nous avons vu et entendu les incroyables réactions qu’a suscité le petit extrait que nous avons dévoilé lors de la présentation PlayStation de septembre, c’était vraiment formidable. J’ai hâte que les gens voient ce que prépare Santa Monica“

Gran Turismo 7 – Polyphony Digital

Hideaki Itsuno, directeur chez Capcom : “Les jeux de course sont toujours le moyen idéal pour tester les capacités réelles d’une nouvelle génération de jeux. Il me tarde vraiment de découvrir les expériences de nouvelle génération que ce jeu va proposer. Dépêchez-vous de le sortir !“

Horizon : Forbidden West – Guerrilla Games

Shaun Escayg, directeur de la création chez Crystal Dynamics : “J’ai adoré Horizon Zero Dawn, et j’ai hâte de voir comment l’équipe de Guerrilla Games va faire évoluer son chef-d’œuvre“

Fumihiko Yasuda, producteur chez Team Ninja : “Après avoir découvert la première bande-annonce époustouflante d’Horizon Forbidden West (qui comportait des scènes sous l’eau, le cauchemar de tous les développeurs), j’ai hâte de voir comment cette suite va faire progresser la série sur PS5 !“

Jason Connell, directeur créatif et artistique chez Sucker Punch : “Horizon Zero Dawn aura été un jeu des plus inspirants. Guerrilla a su créer une nouvelle franchise magnifique et complexe. C’est quelque chose d’extrêmement difficile, mais ils ont réussi leur pari avec une facilité déconcertante. J’ai adoré la quête d’Aloy dans Horizon Zero Dawn et, maintenant que j’ai ma PS5, j’ai hâte de retourner dans ce monde aussi bien conçu“

Benoit Richer, game director chez Ubisoft : “Je suis tombé amoureux d’Horizon Zero Dawn cette année (j’ai pris énormément de retard sur mes jeux pendant la production d’Assassin’s Creed Valhalla), et il me tarde de voir ce qu’ils ont prévu pour sa suite“

Rafael Grassetti, directeur artistique chez Santa Monica Studio : “Il me tarde de retrouver cet univers et de voir jusqu’où Guerrilla va emmener cette franchise. Ce que j’ai vu pour le moment a l’air incroyable, et j’en attends beaucoup“

Naoki Hamaguchi, directeur chez Square Enix : “Je suis créateur de jeux et Horizon Zero Dawn, le premier opus de la série, m’a laissé une impression durable. J’ai été bluffé par l’expérience immersive proposée par les graphismes sublimes, mais aussi par l’environnement unique situé dans un avenir ayant connu l’effondrement de la civilisation.On attend beaucoup du prochain titre d’une série, qui doit la faire évoluer. Il en va de même pour le jeu Final Fantasy 7 Remake, sur lequel je travaille. Du coup, j’ai forcément un petit faible pour Horizon (rires). En tant que fan, je suis impatient de jouer à Horizon Forbidden West“

Kena : Bridge of Spirits – Ember Lab

Peter Fabiano, producteur chez Capcom : “Je suppose que je n’ai pas le droit de choisir Resident Evil Village… Plus sérieusement, il me tarde vraiment de découvrir Kena. J’adore vraiment la direction artistique du jeu. Il semble réunir tous les ingrédients d’un jeu d’aventure divertissant que je vais pouvoir partager avec ma famille“

Little Devil Inside – Neostream Interactive

Gavin Moore, directeur de la création au sein des Worldwide Studios de Sony Interactive Entertainment : “J’adore le concept d’un explorateur du 19ème siècle qui chasse des monstres accompagnés par un vieux professeur. Le style artistique est formidable, et les mondes à explorer s’annoncent merveilleux. Il me tarde de voir dans quelles aventures cette histoire va nous embarquer. Après tant d’heures et tant de morts dans Demon’s Souls en 2020, j’ai vraiment hâte d’être en 2021 pour découvrir des mondes magnifiques qui n’essaieront pas de me tuer“

Ratchet & Clank : Rift Apart – Insomniac Games

Henri Markus, concepteur chez Housemarque : “Les jeux R&C et la trilogie Jak & Daxter de la PS2 ont été très importants pour moi, et ils le sont toujours. Insomniac est un studio que j’admire énormément, et il me tarde de voir ce qu’ils vont être capables de créer pour la nouvelle génération. La revisite de 2016 du premier Ratchet & Clank est un jeu incroyable, et j’ai hâte de retrouver cet univers“

Angie Smets, directrice de Guerilla Games : “Il y a tant de bons jeux prévus pour 2021. Celui que j’ai vraiment hâte d’explorer avec mon fils, c’est le nouveau Ratchet & Clank. J’adore le monde magnifique et unique qu’ils ont su créer. Nous jouons actuellement au tout dernier jeu de la série en attendant la sortie du prochain“

Resident Evil Village – Consumer Games Development Division 1 (deal marketing entre Capcom et Sony)

Derek Yu, directeur chez Mossmouth : “J’ai hâte de découvrir Resident Evil Village ! Je suis en pleine phase Resident Evil, en ce moment. Après avoir fini Resident Evil 3, je me suis lancé dans Resident Evil 7 pour être fin prêt quand Village sera enfin disponible. C’est l’une de mes séries d’horreur préférées, tous supports confondus !“

Masayoshi Yokoyama, concepteur et auteur chez Ryu Ga Gotoku Studio : “Je suis impatient de jouer à un jeu d’horreur qui exploite pleinement les fonctionnalités de la PS5“

Horizon Forbidden West et Ratchet & Clank : Rift Apart

Anthony Newman, game director chez Naughty Dog : “J’hésite entre Ratchet & Clank: Rift Apart et Horizon Forbidden West. Horizon est mon jeu favori de l’ère PS4 grâce à son décor super original et à son univers, sans oublier son système de combat unique et satisfaisant. J’ai terminé les quatre jeux Rachet et Clank sur PS2, je suis donc un très grand fan de la série, et encore plus depuis cette démo de gameplay démente qui nous a montré la nouvelle mécanique des portails et le niveau ahurissant de fidélité du jeu. J’ai vraiment hâte de m’y replonger. La PS5 est un monstre et je suis impatient de voir ce que ces franchises vont pouvoir en tirer“

Deathloop et Ratchet & Clank: Rift Apart