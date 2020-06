PS5 : les exclusivités temporaires vont durer de plusieurs mois à plusieurs années

Sony explique les contrats d'exclusivité pour les jeux des éditeurs tiers sur PS5.

En plus des first-party, la PS5 va également pouvoir compter sur des exclusivités temporaires avec les third-party. Après l’événement de Sony dédié aux jeux de sa nouvelle console, Eric Lempel, responsable du marketing mondial et de l’expérience client de la marque PlayStation, a détaillé les fameux contrats d’exclusivité : “Comme pour la PS4, nos équipes se sont entretenues avec les développeurs bien avant la sortie du produit. Nous avons demandé aux développeurs ce qu’ils voulaient dans une console de nouvelle génération… et une grande partie de leurs commentaires ont été pris en compte dans la conception de l’architecture de la PS5. Et avec cela, nous avons constaté qu’en cours de route, ils créaient de grands jeux qui correspondaient si bien à la plateforme et à l’ambition que nous essayons de réaliser. Nous avons donc vraiment de la chance, car il y a une tonne de grands jeux pour la PS5 et beaucoup d’entre eux sont exclusifs. Nous avons montré environ 13 titres qui seront lancés exclusivement sur PlayStation 5. Et ces contrats d’exclusivité vont de quelques mois à quelques années. Vous avez vu d’excellents titres comme Godfall de Gearbox, Deathloop de Bethesda, Project Athia de Square Enix… Ce qui me réjouit vraiment, c’est que cette fois-ci, il y a un grand nombre de développeurs indépendants qui vont également être avec nous au moment du lancement. Vous avez donc vu certains de ces titres, à savoir The Pathless d’Annapurna, Bugsnax de Young Horses. Et puis une franchise qui remonte à la première PlayStation, Oddworld. Nous avons Oddworld Soulstorm de Oddworld Inhabitants… C’est formidable de voir jusqu’où cette franchise a progressé et comment elle sera présentée à une toute nouvelle génération sur PS5.”

Le meilleur line-up first party pour une nouvelle console PlayStation

Si Sony a encore plusieurs cartouches pour répondre aux annonces de Microsoft prévues pour juillet prochain, Eric Lempel est fortement emballé par les premières exclusivités first-party de la PS5 : “C’est, de loin, le plus gros line-up first party que nous ayons jamais eu dans l’histoire de la PlayStation. Nous avons tellement de chance d’avoir tant de titres et de personnages bien-aimés avec lesquels les gens ont grandi au fil des années. Je suis étonné de la performance de nos studios par rapport au délai de lancement. Vous avez vu de grandes franchises établies que les gens connaissent depuis des années comme Gran Turismo et Ratchet & Clank. Ensuite, vous voyez des franchises assez nouvelles faire leur apparition sur PS5, comme Horizon. Ensuite, nous avons l’un de mes favoris avec Spider-Man : Miles Morales. Miles est devenu un personnage tellement aimé, les gens sont absolument obsédés par lui. Et maintenant, vous allez pouvoir le jouer sur PS5. Spider-Man était l’un de mes titres préférés, c’est le dernier trophée platine que j’ai eu… nous avons hâte de les sortir. Parmi nos exclusivités first-party, il a aussi celui que les gens attendent depuis des années, à savoir le remake de Demon’s Souls… J’ai eu la chance de le voir et d’y jouer un peu. C’est absolument magnifique. Quand les gens verront ça… surtout s’ils sont fans, ils seront étonnés. Et s’ils n’y ont pas joué, c’est le moment de le faire.“