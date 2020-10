PS5 : les entrailles de la console, l’apogée de cinq années de développement et conception

Découvrez l'intérieur de la PS5 avec une vidéo de démontage simple et méthodique.

Masayasu Ito, vice-président exécutif de l’ingénierie matérielle et des opérations au sein de Sony Interactive Entertainment, fait un point complet sur les composants permettant de faire fonctionner la PS5 : “Nous avons commencé à conceptualiser la console en 2015, et avons passé les cinq dernières années à concevoir et à développer celle-ci. Une architecture bien pensée et au design élégant est l’une des valeurs clés de notre équipe. Lorsque l’on démonte le système et que l’on découvre une structure interne propre et nette, on peut être certain de l’efficacité de la conception et de l’absence totale de composants superflus. Ainsi, nous remplissons notre objectif visant à créer un produit ultra perfectionné et de qualité supérieure. Il nous a paru indispensable de réaliser un véritable bond en avant du point de vue des performances, afin d’offrir aux joueurs une expérience de jeu de nouvelle génération. Pour ce faire, nous avons dû trouver un équilibre parfait entre tous les aspects du système, de la réduction de bruit à l’amélioration des capacités de refroidissement. Le système de refroidissement de la PS5, qui emploie du métal liquide, est l’un des composants qui a mis notre créativité à rude épreuve lors de la conception de la PS5. Nous avons également élaboré un mécanisme pour lui conférer un fonctionnement encore plus silencieux. Outre toutes les autres caractéristiques désormais possibles, suite à un processus rigoureux d’identification et de correction d’erreurs, nous sommes ravis du résultat final, et j’ai hâte que nos fans puissent se procurer la PS5 et la découvrir par eux-mêmes.”

La PS5 en détail, les composants se dévoilent en vidéo

Yasuhiro Ootori, directeur de l’ingénierie chez Sony Interactive Entertainment et responsable de la conception mécanique de la PS5, dévoile l’intérieur de la nouvelle console du constructeur japonais à travers un démontage dans les règles de l’art : “Voici la PS5. Avec une largeur de 104mm, une hauteur de 390mm et une profondeur de 260mm, ses dimensions dépassent celles de la PS4, mais cela offre une amélioration spectaculaire de la puissance de traitement et un fonctionnement silencieux. Sur l’avant, on trouve un port USB type-C et un port type-A compatible USB haut débit. L’arrière propose deux ports type A compatibles SuperSpeed USB, un port LAN, un port HDMI et un port d’alimentation. Les deux colonnes à l’avant sont des grilles d’aération. L’arrière tout entier sert à l’évacuation de l’air. Je vais maintenant retirer le socle. En position verticale, cette vis le maintient en place. Les vis, une fois retirées, peuvent être rangées dans le socle. Utilisez ensuite ce capuchon pour boucher le trou de la vis. Faites pivoter le socle en position horizontale. Insérez le socle jusqu’à ce qu’il atteigne ce repère. Les panneaux blancs de part et d’autre peuvent être retirés par l’utilisateur. Soulevez le coin arrière et faites-le glisser pour le retirer. De l’autre côté, faites également glisser le coin arrière du panneau pour le retirer. C’est ici que le ventilateur de refroidissement est intégré. Le ventilateur peut aspirer beaucoup d’air des deux côtés. La PS5 dispose de deux collecteurs de poussière à ces deux emplacements. La poussière piégée dans le collecteur de poussière peut être évacuée par le biais de ces deux trous. En vue d’extensions futures de l’espace de stockage, une interface M.2 compatible PCIe 4.0 est installée. La console est équipée d’un grand ventilateur à double prise d’air de 120mm de diamètre et de 45mm d’épaisseur. Le lecteur Blu-ray Ultra HD (4K) est intégralement protégé par un boîtier en tôle recouvert de deux couches d’isolant afin de réduire le bruit du lecteur et les vibrations des disques lorsqu’ils tournent. Le processeur intègre 8 coeurs et 16 threads et peut atteindre 3,5 GHz (CPU x86-64 AMD Ryzen 2). Le processeur graphique peut atteindre 2,23 GHz et développe 10,3 TFLOPS (GPU AMD Radeon RDNA 2). Pour la mémoire, nous avons installé 8 GDDR6 qui offrent une bande passante maximale de 448 GB par seconde. Côté espace de stockage, nous avons utilisé un SSD de 825 GB intégré plutôt qu’un disque dur classique. Grâce au contrôleur SSD sur mesure, les vitesses de lecture atteignent 5,5 Go par seconde pour le débit de transfert des données brutes, ce qui réduit de manière drastique les temps de chargement du jeu. Le SoC de la PS5 est constitué d’un petit die cadencé à une fréquence très élevée. La densité thermique du die de silicone s’en trouve très élevée, ce qui a exigé que nous améliorions considérablement les performances du conducteur thermique, ou TIM, placé entre le SoC et le dissipateur de chaleur. La PS5 emploie comme TIM un métal liquide assurant des performances de refroidissement élevées mais stables sur le long terme. Nous avons passé plus de deux ans à préparer l’adoption de ce mécanisme de refroidissement de métal liquide. De nombreux tests ont été menés au coeur de ce processus d’adoption. Le dissipateur de chaleur de la PS5 utilise un caloduc comme sur PS3 et PS4. Cependant, sa forme et son débit d’air lui octroient des performances égalent celles d’une chambre à vapeur. Enfin, l’unité d’alimentation est dotée d’une puissance de 350 Watts.”