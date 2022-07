PS5 : le SSD WD_BLACK SN850 NVMe est officiellement approuvé par Sony

Western Digital Corporation et Sony Interactive Entertainment se sont associés pour commercialiser le premier SSD M.2 sous licence officielle PlayStation.

Disponible depuis plusieurs mois sur la boutique en ligne de Western Digital et déjà considéré comme un SSD compatible sur PS5, le WD_BLACK SN850 NVMe est désormais reconnu comme un produit sous licence officielle PlayStation. Vendu au prix de 220 euros pour 1 To de stockage ou de 330 euros pour 2 To de stockage, il sera disponible chez plusieurs revendeurs à partir du mois d’août prochain.

