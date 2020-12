PS5 : le ressenti de Masahiro Sakurai (Super Smash Bros)

Le créateur de Super Smash Bros donne son avis sur la nouvelle console de Sony.

Si les stocks de PS5 sont toujours aussi restreints dans de nombreux pays, Masahiro Sakurai du studio indépendant Sora a réussi à mettre la main sur la machine next-gen de neuvième génération. Bien que le concepteur japonais soit très affilié à Nintendo, c’est avant tout un véritable passionné de jeux vidéo et un collectionneur hors pair qui ne pouvait clairement pas manquer la sortie du nouveau produit vidéoludique du géant nippon Sony. Très enthousiaste concernant cette nouvelle génération, il a partagé ses premiers constats dans les colonnes du magazine Famitsu : “Elle est grosse, mais impressionnante dans sa conception. J’ai pu la mettre dans le meuble sous la TV, mais en repensant à la chaleur qu’elle dégage, j’ai fini par la poser derrière ma télévision, bien ventilée (…) Chaque action avec la PS5 est rapide et fluide. Même au moment du chargement, selon la situation, c’est étonnamment vif. La sensation de ce rythme est merveilleuse (…) Dans l’ensemble, je suis très satisfait ! Je pense que cela ressemble au début d’une longue relation avec la PS5, et je veux vraiment la chérir. Une fois les pénuries terminées, je pense que ce sera une console dont beaucoup de gens profiteront pendant longtemps.”

PS5 et SSD : l’espace est vraiment restreint pour Masahiro Sakurai

Habitué à son disque externe de 2 To sur PS4 Pro, Sakurai-san pointe du doigt l’espace de stockage de la PS5 : “La capacité du SSD interne, pour être franc, est petite et est déjà remplie. En éclipsant le système d’exploitation, la quantité qui peut réellement être utilisée est de, quoi, 600 Go ?”

Si le papa de la boule rose Kirby a du mal à trouver des défauts handicapants pour la PS5, l’absence de dossiers d’application est vraiment douloureux pour lui. Il attend au plus vite une mise à jour. Il a également testé la rétrocompatibilité qui lui a permis de retélécharger ses jeux PS4 facilement avec pour certains des améliorations. En plus des nombreux retours positifs de la presse et des joueurs, un grand nom de l’industrie vidéoludique valide donc la nouvelle console de Sony.