PS5 : le lancement pour les fêtes de fin d’année est reconfirmé

Sony Interactive Entertainment rassure ses actionnaires concernant la sortie de la PS5.

Après avoir déjà annoncé le maintient du lancement de la PS5 pour fin 2020, le dernier bilan financier de Sony a été l’occasion de confirmer une nouvelle fois que la nouvelle console sera bien prête pour cette période, tout comme les nombreux jeux qui devraient l’accompagner : “Bien qu’il y ait eu un léger impact sur la production de PS4 en raison de problèmes d’approvisionnement des composants, la demande à court terme est traitée avec les stocks actuels et les ventes se portent bien. Pour les ventes de logiciel de jeu en ligne, ainsi que les abonnements PS Plus et PlayStation Now, les chiffres ont considérablement augmenté. Concernant le lancement de la PS5, bien que des facteurs tels que les employés travaillant à domicile et les restrictions sur les voyages internationaux ont présenté certains défis dans le cadre des processus de test et de qualification des lignes de production, le développement progresse avec un lancement de la console prévu pour la fin d’année 2020. À ce stade, aucun problème majeur n’a surgi dans le processus de développement de logiciels de jeux pour les studios propriétaires de Sony ou les studios de ses partenaires.”

Sony a confiance en sa communication pour la PS5

Présent à la conférence de Sony avec ses actionnaires, Takashi Mochizuki, journaliste chez Bloomberg, a fait savoir que la campagne marketing de la PS5 est un échec par rapport à celle de la Xbox Series X selon certaines personnes. Face à cette pique intentionnelle pour avoir une réaction du constructeur nippon, Hiroki Totoki, le directeur administratif et financier, a déclaré : “Nous envisageons les choses de manière stratégique, mais en faisant de notre mieux. Pour dire que nous avons échoué ou réussi je préfère attendre les chiffres de ventes de la PS5 avant d’émettre un jugement.“