PS5 : l’apparence de la console de Sony expliquée par Jim Ryan

Avec la PS5, Sony Interactive Entertainment va proposer une console qui trouvera facilement sa place dans tous les foyers modernes.

Invité à s’exprimer sur l’événement PS5 – The Future of Gaming dans les médias BBC News et CNET, Jim Ryan de Sony Interactive Entertainment est revenu sur le design de la PS5 qui tranche radicalement avec les précédentes machines PlayStation, notamment avec une teinte blanche du plus bel effet : “La PlayStation se trouve dans le salon de la plupart des maisons, et nous avons en quelque sorte pensé qu’il serait bien de proposer un design qui ferait honneur à la plupart des espaces de vie. C’est ce que nous avons essayé de faire. Et, vous savez, nous pensons que nous avons réussi (…) Nous voulions faire quelque chose qui soit audacieux et osé. Nous voulions quelque chose qui soit tourné vers l’avenir et vers le futur, quelque chose pour les années 2020.”

Questionné sur le prix, Jim Ryan a encore esquivé avec une réponse qui montre que Sony est confiant et veut avant tout proposer un catalogue solide en adéquation avec l’ambition de sa console : “La sagesse conventionnelle et l’histoire montrent que notre entreprise est l’une des plus résistantes à la récession. Mais je pense que cela va accentuer notre besoin de nous assurer que nous nous concentrons sur la bonne équation de la valeur. Et j’insiste sur la valeur plutôt que sur le prix. Nous devons être plus attentifs que jamais à ce que la proposition de valeur globale en termes de console et de jeux – la gamme de jeux, la qualité des jeux, la quantité de jeux – en fasse quelque chose à laquelle notre communauté aspire“. Quant à une différence de prix entre la PS5 et la PS5 Digital Edition, le mystère est total : “Vous ne saurez rien sur le prix aujourd’hui. Mais beaucoup de nos nombreux consommateurs achètent uniquement de manière numérique ces jours-ci. Nous pensions que nous devions faire ce que nous essayons généralement de faire, et que nous devions simplement offrir le choix.”

Ce n’est que le début pour la PS5 et les jeux

Si Hermen Hulst de PlayStation Studios l’a déjà souligné, Jim Ryan rajoute : “Nous voulions des jeux AAA qui montrent concrètement la puissance de la machine. Mais il y avait aussi des petits jeux qui utilisent de manière cool et innovante les innovations de la console. Nous nous sommes donc permis de montrer une vision large de l’expérience que proposera la PlayStation 5. Mais ce n’est que le début. Nous avons plein d’autres jeux en développement“. L’éditeur japonais Sony prévoit de communiquer à de nombreuses reprises durant l’été, notamment avec un autre événement en août prochain.