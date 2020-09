PS5 : lancement en novembre prochain à 499 euros avec cinq exclusivités au line-up

Sony dévoile le tarif et la date de sortie de la PS5.

La PS5 avec lecteur Blu-ray Ultra HD sera disponible pour la somme de 499,99 euros et la PS5 dans son édition numérique (sans lecteur Blu-ray Ultra HD) sera disponible pour la somme de 399,99 euros. Les deux consoles du constructeur japonais Sony seront commercialisées le 12 novembre prochain aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud puis le 19 novembre prochain en France et le reste de l’Europe, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique du Sud.

Le message de Jim Ryan, président-directeur général de Sony Interactive Entertainment, à l’attention des joueurs du monde entier : “C’est un moment exaltant pour nous chez PlayStation. Ces derniers mois, nous avons pu vous montrer un aperçu des nouveaux jeux époustouflants qui sont en cours de réalisation pour la PS5. Ils bénéficieront des capacités uniques de notre console pour vous procurer une expérience immersive immédiate, fluide et de toutes nouvelles expériences de jeu. Et nous sommes excités à l’idée que le moment où vous pourrez vivre ces nouvelles aventures arrive bientôt. Nous sommes fiers de proposer un choix à nos joueurs grâce à deux consoles PS5 pour le lancement de la nouvelle génération, à vous de voir si vous préférez une expérience numérique ou une expérience de jeu classique. Quelle que soit la PS5 de votre choix, vous profiterez de la même expérience grandiose. Les deux modèles de la PS5 utilisent le même processeur avec un CPU et un GPU intégrés pour des graphismes de très haute qualité, en 4K et un support du Ray Tracing, sans oublier le SSD ultra rapide avec I/O intégré pour des temps de chargement fulgurants. L’audio 3D et la nouvelle manette sans fil DualSense joueront aussi leur rôle dans votre immersion. De plus, nous savons que les membres de la communauté PS4 transiteront progressivement sur la PS5, et nous sommes heureux de vous annoncer que certaines de nos exclusivités seront aussi disponibles sur PS4. Spider-Man : Miles Morales, Sackboy A Big Adventure, et Horizon : Forbidden West arriveront également sur PS4. Même si ces trois jeux ont été conçus pour tirer profit des capacités uniques de la PS5, comme de la présence du SSD et de la DualSense par exemple, les possesseurs de la PS4 pourront se plonger dans ces aventures dès leur sortie. Les versions numériques de ces jeux sur PS4 pourront être gratuitement transférées sur les deux consoles PS5, et il en va de même pour les versions physiques. Je souhaite vous remercier du fond du cœur, vous les fans, pour votre soutien indéfectible (et votre patience !) alors que nous nous apprêtons à débuter notre voyage sur PS5. Nous sommes impatients d’être en novembre, de vous voir avec la PS5 entre les mains et prendre votre envol vers de nouvelles aventures qui vous feront vivre de nouvelles expériences inoubliables dans les années à venir.”

Les prix des accessoires de la PS5

Manette sans fil DualSense – 69,99 euros

Casque sans fil Pulse 3D avec un support audio 3D et des écouteurs réducteurs de bruit – 99,99 euros

Caméra HD avec deux objectifs 1080p – 59,99 euros

Télécommande PlayStation – 29,99 euros

Station de recharge DualSense pour recharger facilement deux manettes – 29,99 euros

Les exclusivités PS5 disponibles au lancement