PS5 : la vitesse de la console sera plus impressionnante que sa puissance

Le disque dur SSD personnalisé de Sony est destiné à être l'arme principale de la PS5.

Mark Cerny, lead system architect chez Sony Interactive Entertainment, a annoncé que la PS5 va embarquer un processeur graphique avec 10,30 téraflops, soit 1,70 tflops de moins que la machine de Microsoft. Le gap entre les deux consoles ne sera pas vraiment bouleversant, surtout que la firme de Redmond va devoir faire jongler les développeurs entre les configurations de la Xbox One X, la Xbox Series X et la fameuse Xbox Lockhart (Xbox Series S ?). La vitesse de calcul de la nouvelle machine de Sony est d’ailleurs vendu comme un facteur important, notamment grâce à un SSD ultra high-speed (le plus puissant et rapide du marché) : “Les développeurs ont la possibilité de diffuser des ressources dans les jeux PS5 à une vitesse exceptionnelle. Les expériences de jeu sur la PS5 gagnent ainsi en fluidité et en dynamisme, les déplacements s’effectuant quasi instantanément au sein de vastes univers. Grâce à un tel gain de vitesse, les développeurs pourront créer des mondes plus riches et plus vastes, sans subir les limitations traditionnelles, comme les temps de chargement. De leur côté, les joueurs pourront profiter plus rapidement de leurs jeux“. A noter que la PS5 générera moins de chaleur extérieure que la PS4 grâce à une consommation mieux régulée (un moniteur interne analyse les performances du processeur et du processeur graphique pour ajuster la fréquence en conséquence).

Si la PS5 n’est pas aussi puissante que la Xbox Series X, cela ne veut clairement pas dire qu’elle sera à la ramasse (le compromis entre puissance et vitesse devrait permettre de rester dans les 399 euros) : “Notre console pourra faire tourner les jeux en plus haute résolution. Elle intègre en outre le Ray Tracing, une technologie qui sublimera encore plus les graphismes des jeux. Le RT simule les déplacements réels de la lumière, ainsi que la manière dont elle se réfléchit sur différentes surfaces. Les jeux qui mettront à profit cette nouvelle fonctionnalité restitueront les objets avec encore plus de précision, et avec un niveau de réalisme jamais atteint. L’eau, le verre, la réfraction de la lumière, les cheveux des personnages et bien d’autres éléments gagneront en réalisme“. Le Ray Tracing de la machine sera accéléré matériellement grâce à l’Intersection Engine.

Les caractéristiques techniques de la PS5

CPU : Ryzen Zen 2 8 cœurs/16 threads @ 3,5 GHz (fréquence variable)

GPU : 10,30 TFLOPs, 36 CUs @ 2,23 GHz (fréquence variable)

Architecture : GPU RDNA 2 Custom (accélération Ray Tracing)

Mémoire vive : 16 Go GDDR6/256-bit

Bande passante de la mémoire : 448 Go/s

Stockage interne : 825 Go SSD

Opérations d’entrée et de sortie par seconde : 5,5 Go/s (Direct), 8-9Go/s (Compressé)

Stockage supplémentaire : NVMe SSD

Stockage externe : Compatibilité avec les HDD en USB

Lecteur optique : Lecteur 4K UHD (jusqu’à 100Go/disque)

Sortie vidéo : Compatibilité avec les téléviseurs 4K 120Hz et 8K, VRR (spécification HDMI v. 2.1)

Audio : Tempest Engine 3D AudioTech

Tempest Engine, le moteur audio de la PS5

Avec les spécialistes d’Audiokinetic (filiale de Sony), Mark Cerny a mis au point le Head-related Transfer Function (HRTF), une fonction qui offre des sorties de son en fonction de la forme des oreilles et du crâne des joueurs (cinq modèles présélectionnés pour le lancement, d’autres arriveront par la suite grâce à l’aide de la communauté) : “La technologie audio 3D de la PS5 rendra également les jeux nettement plus immersifs. Si les graphismes constituent évidemment un pan essentiel de l’expérience de jeu, nous pensons que le son joue aussi un rôle crucial. Nous voulions procurer une expérience sonore convaincante à tous les utilisateurs, et non seulement à ceux équipés d’équipements de sonorisation haut de gamme. C’est pourquoi nous avons pensé et développé un moteur personnalisé spécialement conçu pour le son 3D, possédant toute la puissance et l’efficacité nécessaires pour un rendu audio parfait. Grâce au son 3D de la PS5, les sons que vous percevez en jouant vous sembleront plus proches et plus tangibles. Vous entendrez des gouttes de pluie tomber sur différentes surfaces autour de vous, et pourrez-même entendre et localiser précisément un ennemi à vos trousses.”

La PS5 et la rétrocompatibilité

Mark Cerny a encore assuré que les fonctionnalités de rétrocompatibilité sont opérationnelles, et cela ne concerne que la PS4 (et la PS4 Pro) dans l’immédiat. Sur plus de 4000 jeux, une centaine sur lesquels les joueurs ont passé le plus de temps devraient être jouables au lancement de la PS5. Ils profiteront d’un mode de compatibilité optimal (boost mode). Certains ne profiteront pas d’une mise à jour graphique à cause de leur code, mais Sony assure qu’ils seront testés au cas par cas. La rétrocompatibilité PS1-PS2-PS3 n’a pas été confirmée ou infirmée par Cerny, donc la porte est encore ouverte pour cette possibilité.

Sony : The Road to PS5