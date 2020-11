PS5 : la réalité virtuelle sur next-gen, Jim Ryan précise les plans

Le nouveau casque VR de Sony pour la PS5 ne sera pas dévoilé avant 2022.

Dans un entretien accordé au journal américain Washington Post, le président de Sony Interactive Entertainment a affirmé que la nouvelle itération du PlayStation VR n’arrivera pas sur le marché à court terme : “Je pense que nous sommes à plus de quelques minutes du futur de la réalité virtuelle. PlayStation croit en la VR. Sony croit en la VR et nous sommes convaincus qu’à un moment donné dans le futur, la réalité virtuelle deviendra une composante significative du divertissement interactif. Sera-t-il cette année ? Non. Sera-t-il l’année prochaine ? Non. Mais cela viendra-t-il à un moment donné ? Nous le croyons.”

PS Camera adaptor が届いた。

Received the free PS Camera adaptor for PS5 for PS VR.https://t.co/6E6FPHuXUG pic.twitter.com/gPKp7GGc7c — Shuhei Yoshida (@yosp) October 31, 2020

Jim Ryan n’a pas l’intention d’abandonner la réalité virtuelle, mais souhaite prendre son temps avec une technologie qui peine à s’imposer au sein du grand public. En vente à un prix accessible depuis quatre ans, le PlayStation VR sera d’ailleurs compatible avec la PS5 grâce à un adaptateur officiel pour la PlayStation Camera. Celui-ci sera mis à disposition gratuitement aux possesseurs du PS VR (modèle CUH-ZEY1 ou CUH-ZEY2) de Sony via un formulaire : “Assurez-vous d’avoir indiqué le numéro de série de votre processeur, qui commence par la lettre C, M ou P. Si vous ne parvenez toujours pas à utiliser votre numéro de série, veuillez contacter l’Assistance PlayStation pour bénéficier d’une résolution des problèmes avancée. Ce produit est couvert par une garantie du fabricant de 12 mois à compter de la date de livraison. Reportez-vous à la garantie incluse à l’adaptateur PlayStation Camera (si vous l’avez demandé séparément) ou à la déclaration de garantie incluse à votre PS VR pour de plus amples informations.”

Pas de jeu PS5 pour le PlayStation VR

Dans l’immédiat, tous les jeux VR à venir seront des jeux PS4 jouables sur PS5 via la rétrocompatibilité comme Hitman 3 et No Man’s Sky. Si Sony ne souhaite pas se précipiter afin de préparer un produit de qualité et accessible. Face à cette absence, Facebook risque d’en profiter pour grignoter de nouvelles parts de marché avec le casque de réalité virtuelle Oculus Quest 2 à 299 dollars.