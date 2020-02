PS5 : la présentation de la console aura lieu à “une période comparable” à celle de la PS4

Le directeur financier Hiroki Totoki explique de manière implicite que Sony devrait dévoiler officiellement la PS5 d'ici les prochaines semaines.

Si la transition entre la PS4 et la PS5 se prépare depuis maintenant plusieurs mois, Sony avait récemment surpris ses fans en déclarant ne pas être encore prêt pour en dire plus sur cette nouvelle console (quelques semaines après l’annonce de son absence à l’E3 2020), notamment à cause d’un planning encore trop chargé au niveau des exclusivités, alors que les rumeurs concernant la tenue d’un PlayStation Meeting durant le mois de février étaient de plus en plus insistantes. Lors d’un échange avec les investisseurs du constructeur japonais, Hiroki Totoki, qui n’est autre que le directeur financier de la société, a clairement fait savoir que l’attente ne devrait pas être trop longue : “Il est très difficile de discuter réellement du calendrier, mais nous divulguerons certaines choses à une période comparable avec ce qui s’est fait par le passé. Nous ne changerons pas ce qui a été prévu.”

Une conférence pour la PS5 fin février ?

Totoki-san semble donc suggérer que la présentation de la PS5 suivra le même rythme que celui du début de la PS4, ce qui – si on le prend au pied de la lettre – laisse encore une chance à la rumeur d’un événement PlayStation durant ce mois de février. Il est aussi possible que le nouveau PlayStation Meeting soit tout simplement repoussé au mois de mars prochain, ce qui aurait du sens dans la mesure où la Game Developers Conference (l’un des plus grands évènements de l’industrie du jeu vidéo réservé aux professionnels et autres développeurs) a lieu à cette période-là. Mais nous ne pouvons que spéculer pour le moment, Sony se faisant discret tout en gérant intelligemment sa communication.

PS4 : les dates clés de son annonce à son lancement