PS5 : la personnalisation de la console se laisse entrevoir

Les consoles ont beaucoup évolué avec le temps. De par les composants et la puissance qu'elles délivrent, évidemment, mais aussi par la liberté qu'elles offrent aux joueurs. La PS5, par exemple, devrait être très personnalisable.

Avec la PS4, lorsque l’on achète la console, il faut choisir la couleur, ou le thème dira-t-on, au moment de l’achat. En effet, une fois la console entre vos mains, il est difficile de changer son aspect général, à moins que vous ne soyez très bricoleur. Sony aurait opté pour une approche différente avec sa très attendue PS5.

La PS5 pourrait être très facile à personnaliser

Dans un post publié sur le forum A9VG, on peut voir plusieurs pièces de la coque de la PS5, très certainement dans une usine d’assemblage quelque part dans le monde. S’il est assez logique que les différents composants de la PS5 soient fabriqués séparément, il est intéressant de noter que ces différentes pièces ne semblent pas disposer de la moindre vis.

si elle intègre des éléments extérieurs amovibles

Partant de cette constatation, certains ont rapidement imaginé que les éléments extérieurs de la PS5 pourraient être facilement ôtés et remis, à loisir. Pour changer avec un autre d’une couleur différente par exemple. Cela pourrait ainsi permettre une personnalisation bien plus simple, et plus complète, sans oublier les éditions spéciales. Il n’y aurait alors plus besoin d’acheter la console entière, les joueurs pourraient plus facilement se laisser tenter par un kit de ces pièces extérieures aux couleurs de leur jeu favori et procéder eux-mêmes à leur remplacement.

Le directeur du marketing chez Sony Eric Lempel laissait justement entendre ce genre de possibilité durant une interview avec Geoff Keighley. Il déclarait que Sony évoquerait les designs personnalisés et ceux des éditions spéciales plus tard. Dans tous les cas, il faudra attendre une communication officielle sur le sujet. Espérons que ces rumeurs soient avérées, cela pourrait être très sympathique pour les amateurs de personnalisation.