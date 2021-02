PS5 : la pénurie mondiale de semi-conducteurs gêne le réapprovisionnement des stocks

Les problèmes de stocks pour la PS5 vont perdurer à cause de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Durant le dernier bilan financier de Sony où de nombreux records ont été battus, un porte-parole du géant japonais n’a pas apporté une bonne nouvelle aux joueurs concernant les stocks de PS5, même si tout est possible dans les prochains mois : “Concernant notre nouvelle console, notre plan était de faire mieux que la PS4 en dépassant le cap des 7,6 millions d’unités vendues durant cet exercice, et nous sommes sur la bonne voie pour y parvenir. Et pour le prochain exercice, nous pensons qu’il y aura une forte demande pour continuer dans ce sens. Mais par rapport à l’époque, on essaie de se procurer des composants, et quant au niveau de la deuxième année du lancement de la PS4 à 14,8 millions, on aimerait dépasser ce cap de ventes de PS4 avec la PS5. Et pour le prochain exercice, nous pensons qu’il y aura une forte demande pour continuer. Mais par rapport à l’époque, nous essayons de nous procurer des composants et quant au niveau de la deuxième année du lancement de la PS4 à 14,8 millions, on aimerait dépasser ce cap de ventes de PS4 avec la PS5. Cependant, le niveau de la demande des clients est si élevé pour la PS5 que, par conséquent, nous essayons de nous procurer un volume plus important. Malgré tout, nous devons tenir compte de la pénurie mondiale de semi-conducteurs. Lorsque nous essayons d’augmenter nos capacités, nous faisons face à des difficultés en raison de cette situation globale. Nous faisons de notre mieux pour dépasser le plan initial en termes d’expédition.”

Microsoft : Xbox Series X en rupture de stock au moins jusqu’en juin 2021

Même problème chez Microsoft… Mike Spencer, le responsable des relations avec les investisseurs au sein de la firme de Redmond, a fait savoir que si la pandémie a été une aubaine pour les jeux vidéo avec des gens qui cherchent à se divertir à la maison, la société américaine a vendu la totalité de son stock de Xbox Series X au dernier trimestre, car sa chaîne d’approvisionnement ne pouvait pas suivre la demande. Il faudra attendre encore plusieurs mois avant que la situation se stabilise.