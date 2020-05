PS5 : la nouvelle console de Sony ne sortira pas en octobre 2020

Si la communication trop discrète de Sony concernant la PS5 fruste de nombreux joueurs, certains s’enflamment à la moindre information et n’arrivent pas forcément à prendre le recul nécessaire. Ces dernières heures, une offre d’emploi publiée sur Rikunabi Next au Japon indiquait que la firme japonaise était à la recherche d’un responsable des achats pour des composants de la PS5 qui serait prévue pour octobre prochain dans le monde entier… Une période de sortie assez étrange surtout que Sony et Microsoft préfèrent toujours viser les fêtes de fin d’année depuis l’ère PS3/Xbox 360. Une période idéale pour démarrer les premières semaines de commercialisation avec des chiffres corrects.

Update: Famitsu asked Sony about the listing and they deny the October 2020 release date, saying it was an error by the recruitment sitehttps://t.co/giRGqsB0xo

— Nibel (@Nibellion) May 12, 2020