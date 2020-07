PS5 : la console et la manette seront potentiellement déclinées dans d’autres coloris

Eric Lempel, responsable marketing de la marque PlayStation, a fortement sous-entendu lors d’une interview avec Geoff Keighley que les coloris de la PS5 et de la DualSense pourraient bien ne pas se limiter qu’à du blanc : “Nous en parlerons à un moment donné. En ce moment, comme vous l’avez mentionné, c’est un travail assez difficile pour obtenir le produit que nous avons montré. Mais nous en parlerons à un moment donné.”

Will the #PlayStation5 and DualSense come in other colors? PlayStation worldwide marketing head Eric Lempel says "We'll talk about that at some point." #SummerGameFest pic.twitter.com/c3QhHbnFKi

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) July 17, 2020