PS5 : Jim Ryan entretient le mystère sur la nouvelle console de Sony

Le logo officiel de la PS5 a été dévoilé au CES 2020.

Dans le cadre de la conférence Sony à Las Vegas pour l’édition 2020 du CES, le plus grand salon au monde dédié à l’électronique grand public, Jim Ryan, le président de la division jeux vidéo du constructeur nippon, est venu sur scène pour rappeler à la presse du monde entier que la nouvelle console PlayStation proposera de la 3D audio, des fonctionnalités haptiques avec sa nouvelle manette (gâchettes adaptives), un SSD ultra-rapide, du Ray Tracing généré par le hardware et du Blu-ray Ultra HD, tout en dévoilant fièrement son logo : “Avec ces ‘key features’, la PS5 incitera les développeurs à créer des mondes expansifs avec de nouvelles expériences de jeu plus immersives que jamais dans leur apparence, leur son et leur sensation. Notre promesse aux 100 millions de membres de la communauté PlayStation est d’offrir le plus gros et le meilleur contenu. Et de délivrer des expériences uniques aux joueurs avec une vitesse sans précédent. Il y aura bien d’autres choses à partager au sujet de la PS5 dans les mois à venir et nous avons hâte de dévoiler plus de détails, notamment le contenu qui mettra en valeur la plateforme et le futur du jeu vidéo. La communauté est le fondement de la croissance de notre entreprise et c’est pourquoi notre marque est si appréciée. C’est sur cette promesse que la marque PlayStation a été fondée il y a 25 ans et elle restera notre mission à l’égard des joueurs du monde entier.”

Le logo de la PS5

Comme depuis 2009 et la refonte du logo de la PS3, Sony a encore gardé la même police d’écriture avec du blanc et du noir pour celui de la PS5. Une erreur stratégique ? Non, PlayStation est la seule marque de console à garder le même nom pour ses consoles contrairement à la concurrence. Jim Ryan de Sony Interactive Entertainment explique d’ailleurs ce choix : “Il est important que les consoles s’inscrivent dans la continuité de la marque PlayStation. Dès qu’une personne voit ce logo, elle doit se dire : ‘C’est PlayStation’. Avec plus de 100 millions de possesseurs de PS4 dans le monde, il existe une immense communauté. On se doit de répondre à leurs attentes, de les captiver, et de faire en sorte qu’ils restent attachés à la marque.”

La puissance de la marque PlayStation se démontre facilement. En 48h, le logo de la PS5 a dépassé les 5,3 millions de likes sur Instagram. Celui-ci s’offre d’ailleurs un record en devenant la photo la plus liké de l’histoire du réseau social pour du jeu vidéo (le précédent était pour la collaboration entre Avengers et Fortnite). Chez la concurrence, et notamment l’éditeur américain Microsoft, ce n’est clairement pas le même niveau. Depuis décembre dernier, la photo du design de la Xbox Series X a seulement atteint les 1,8 million de likes…

PS5 : transition avec la PS4, sortie japonaise, éléments uniques non annoncés… Jim Ryan donne de nouvelles informations

A l’occasion d’une entrevue avec Business Insider Japan en marge du CES 2020, le PDG de SIE s’est exprimé sur plusieurs sujets liés directement à la PS5 :