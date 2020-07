PS5 : Geoff Keighley livre ses impressions sur la DualSense

Dans le cadre du Summer Game Fest, Geoff Keighley a mis les mains en exclusivité sur la nouvelle manette sans fil de la PS5.

L’animateur, présentateur, journaliste et producteur canadien Geoff Keighley donne son avis sur la DualSense de la PS5 : “Les grandes choses que j’ai remarquées sont les gâchettes adaptatives, L2 et R2. En dehors de l’environnement du jeu, vous pouvez vous en servir comme sur les autres manettes, mais quand vous êtes dans un jeu, il y a la possibilité de créer des points de tension à l’intérieur de ces déclencheurs pour ressentir de nombreux effets (…) Je pense que c’est une sensation unique qui va avoir un impact assez important, sur le long terme, sur le gameplay. L’autre chose à l’intérieur de cette manette, ce sont les retours haptiques. Cela ajoute une autre couche à l’expérience. Les sensations sont surprenantes. Le haut-parleur de la DualSense a l’air d’avoir une portée beaucoup plus grande que celui de la DualShock 4, il est souvent directement lié à ce qui se passe avec l’haptique. Je suis sûr que chaque jeu l’utilisera différemment ou peut-être pas autant que certaines expériences. Quand on combine le haut-parleur avec le Tempest Engine (3D audio), il y a une sorte d’harmonie entre le son de la manette et ce qui se passe dans la console. C’est vraiment unique et intéressant. Certaines personnes m’ont demandé quel était le poids de la manette. Comparée à la manette de la PS4, la DualSense pèse un peu plus, mais cela ne semble pas plus lourd. Elle semble mieux structurée, tout est bien réalisé, c’est riche, il y a une bonne prise en main.”

Pour tester les fonctionnalités de la DualSense, Geoff Keighley a eu accès à une longue démo du platformer Astro’s Playroom de Japan Studio : “La raison pour laquelle nous y jouons, c’est parce qu’il sera livré directement avec la console et qu’il met vraiment en valeur la manette (…) Vous pouvez entendre le son de mon robot qui se promène. Il y a six degrés de mouvement… Dans une tempête de sable, je suis statique, mais vous entendez les sons nets du sable qui s’approche de vous, il y a une tension au niveau des gâchettes et de la manette à cause de l’environnement (…) Sur ce costume, je vais pousser le pavé tactile de la DualSense pour fermer la fermeture éclair (…) Je n’ai jamais ressenti quelque chose comme ça avant sur la manette d’une console. Quand vous appuyez sur les gâchettes, il y a vraiment une tension. Et c’est programmable. Une chose que je trouve vraiment amusante dans cette démo, c’est qu’elle vous fait penser à la façon dont ces technologies vont être utilisées dans d’autres jeux (…) Vous voyez cette glace à l’écran, mais vous entendez une tempête littéralement à l’intérieur de la DualSense, et vous ressentez une sorte de grondement via les retours haptiques. Quand vous passez devant chaque petit éclat de glace, vous entendez un petit tintement (…) Sur ce point de contrôle, vous devez souffler dans la manette pour l’activer. Quand vous devez tirer quelque chose, les gâchettes résistent comme quand on bande la corde d’un arc. Voilà une expérience amusante.”

DualSense et PS5 : la vidéo promotionnelle de Sony

La PS5 de Sony est toujours prévue pour la fin de l’année avec Astro’s Playroom et Spider-Man : Miles Morales.