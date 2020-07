PS5 : exclusivités first-party et third-party, Sony a encore des surprises

Sony Interactive Entertainment pourrait diffuser un nouvel épisode de l'émission PlayStation State of Play consacré à la PS5 pour fin juillet ou début août.

Si l’événement PS5 – The Future of Gaming a dévoilé pléthore de nouveaux jeux (les premières exclusivités de la console par les PlayStation Studios et les jeux tiers et indépendants de la console avec des exclusivités temporaires), il semble que l’éditeur japonais Sony ait encore un certain nombre de titres à présenter pour sa prochaine console de salon. Le rédacteur en chef d’Eurogamer, Tom Phillips, a d’ailleurs fait savoir qu’il y a encore de nombreuses exclusivités first-party et third-party non annoncées et prévues sur PS5. Sony a “intelligemment économisé ses cartouches”. Il a également précisé que Sony prévoit de “riposter” rapidement avec un PlayStation State of Play qui se tiendra juste après le Xbox Games Showcase de Microsoft. A noter que le constructeur nippon aura encore une prise de parole durant le Tokyo Game Show Online 2020 et pourrait relancer en fin d’année le PlayStation Experience avec un format numérique.

Microsoft va garder des cartouches pour la Xbox Series X

Le désormais reconnu et fiable Jeff Grubb de VentureBeat annonce de son côté que Microsoft prévoit aussi de ne pas dévoiler l’ensemble des exclusivités pour la famille des consoles Xbox d’ici le 23 juillet prochain et qu’il ne faut pas s’attendre à voir le premier projet “AAAA” du studio The Initiative : “Ne vous attendez pas à ce que la firme de Redmond montre tout. Ils vont retarder certaines choses pour la fin de l’année, tout comme Sony va le faire (…) Je sais que certaines rumeurs et rapports prétendent que The Initiative sera présent au Xbox Games Showcase avec son premier jeu, mais ce n’est pas le cas. Il faut garder à l’esprit que le studio n’a démarré qu’en 2018.”

