PS5 et PS4 : les nouvelles mises à jour des logiciels système

Des mises à jour des logiciels système pour la PS5 et la PS4 sont disponibles dès aujourd’hui dans le monde entier.

Sony Interactive Entertainment annonce le déploiement des nouvelles mises à jour des logiciels système de la PS5 et de la PS4 avec de nouvelles fonctionnalités : “Grâce au soutien de nos participants à la dernière bêta de notre programme d’accès anticipé, nous pourrons, dès aujourd’hui, proposer à notre communauté mondiale des fonctionnalités réclamées par les fans comme la possibilité de créer ou de rejoindre des Partys ouvertes ou fermées sur les consoles PS5 et PS4. Sur PS5, nous apportons également des améliorations d’interface à la Game Base et aux Cartes de trophées, ainsi que des fonctionnalités d’accessibilité comme le son mono pour les écouteurs. Pour un rappel des fonctionnalités PS5 comme les préréglages des jeux sur votre console, l’épinglage des vidéos et des applications à l’écran en cours de jeu ou le partage d’écran avec vos amis, consultez les nouvelles cartes Conseils de pro du Centre de contrôle.”

Elles arrivent avec des améliorations pour l’application PlayStation App et le PS Remote Play : “Dès aujourd’hui, nous permettrons progressivement aux utilisateurs de l’application PS App de créer ou de rejoindre des Partys ouvertes et fermées directement via l’application. Nous avons également mis à jour l’interface de la Game Base de l’application PS App pour que vous puissiez accéder plus facilement à vos amis, aux Partys et aux fonctionnalités de messagerie et ainsi proposer une expérience plus cohérente avec celle sur PS5. Les utilisateurs de l’application mobile PS Remote Play découvriront un nouveau mode sombre basé sur les paramètres de leur téléphone. Ils pourront également choisir de nouvelles langues pour le lecteur d’écran sous iOS et Android, notamment le portugais (Brésil et Portugal), le finnois, le suédois, le turc, le grec, le thaï et le chinois (traditionnel et simplifié).”

La prise en charge du VRR arrive dans le courant de l’année sur PS5

Hideaki Nishino, SVP Platform Planning & Management chez SIE, ajoute également que la VRR (Variable Refresh Rate) sera bientôt une réalité pour la console next-gen du géant japonais : “Sur les écrans et téléviseurs compatibles HDMI 2.1, cette option synchronise de façon dynamique le taux de rafraîchissement de l’affichage à la sortie vidéo de la console PS5. Les performances visuelles des jeux PS5 seront donc accrues grâce à la réduction ou à l’élimination des artefacts visuels comme les problèmes de cadence de trame ou de déchirement d’écran. Beaucoup de jeux PS5 s’en trouveront plus fluides, avec un rendu des scènes instantané, des graphismes plus nets et une latence de saisie réduite. Les jeux PS5 déjà sortis pourront être entièrement optimisés pour le Taux de rafraîchissement variable via un patch. Les futurs jeux devraient proposer la prise en charge du Taux de rafraîchissement variable dès leur sortie. De plus, vous pourrez aussi choisir d’appliquer le taux de rafraîchissement variable aux jeux PS5 ne le prenant pas en charge. Cette fonctionnalité peut améliorer la qualité vidéo de certains jeux. Si vous constatez des problèmes d’affichage, vous pourrez désactiver cette option à tout moment. Le taux de rafraîchissement variable et cette option secondaire peuvent tous deux être activés ou désactivés.“