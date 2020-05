PS5 : des jeux “convaincants” seront “bientôt” dévoilés

Sony va prochainement présenter les premiers jeux de la PS5.

Durant le nouveau Corporate Strategy Meeting de Sony Corporation, Kenichiro Yoshida, le président du groupe japonais, a brièvement évoqué la sortie pour les fêtes de fin d’année, le SSD, la 3D Audio et la DualSense de la PS5 avant préciser que les jeux de la nouvelle console se montreront d’ici peu afin de satisfaire les joueurs et la presse du monde entier : “En combinant la vitesse, l’haptique et le son, nous pouvons encore améliorer l’expérience de jeu disponible sur PS4 en faisant de la PS5 une console de nouvelle génération avec des expériences qui n’étaient pas possibles auparavant. Les jeux pour la PS5 qui participent à cette nouvelle expérience sont conçus par des studios first-party et des développeurs tiers, et nous prévoyons de dévoiler prochainement un line-up de titres convaincant.”

Jeff Grubb de VentureBeat avait récemment annoncé que Sony préparait un événement spécial pour le 4 juin prochain, mais celui-ci serait finalement décalé de quelques jours seulement. Il n’est pas catégorique sur la présence de la PS5, mais affirme que des exclusivités et des jeux des éditeurs tiers seront présents avec quelques surprises. Enfin, un State of Play spécial se concentrant sur les nouveaux jeux et les portages sur next-gen serait d’ores et déjà programmé pour le mois d’août prochain. Durant cette période, le PlayStation Blog et les réseaux sociaux seraient également mis à contribution pour dévoiler plusieurs nouveautés.

PlayStation Now : le nombre d’abonnés au service cloud gaming de Sony a doublé en un an

En plus des 41,5 millions d’abonnés au PlayStation Plus, Sony revendique désormais 2,2 millions de clients pour le PlayStation Now. Une belle évolution pour la plateforme de jeux vidéo en streaming de l’éditeur nippon qui ne propose pas d’exclusivité day one comme le Xbox Game Pass et une accessibilité limitée au stream sur PC. La baisse de prix (16,99 euros à 14,99 euros par mois) et le confinement à cause du Covid-19 ont permis de doubler la communauté en très peu de temps (700.000 abonnés en mars 2018, un million en mars 2019). La collaboration avec Microsoft devrait d’ailleurs permettre au constructeur japonais de faire évoluer son service de manière considérable.

Kenichiro Yoshida précise également : “Chez PlayStation, nous pensons que les consoles offrent aux utilisateurs des expériences de jeu immersives, tandis que le cloud gaming offre aux utilisateurs des expériences de jeu transparentes et sans faille, dont ils peuvent profiter à tout moment et en tout lieu. Nous allons offrir aux utilisateurs les deux expériences à l’avenir (…) PlayStation Now est une évolution des expériences de jeu fluides. Il s’agit d’un service de cloud gaming que Sony a lancé plus tôt que toute autre société en 2014 (…) En utilisant la même technologie de streaming, notre fonctionnalité de lecture à distance permet aux utilisateurs de jouer à des jeux sur leurs PlayStations à tout moment et n’importe où, sans frais supplémentaires. Depuis le déploiement de cette fonctionnalité sur iOS et Android, les utilisateurs ont augmenté d’environ 2,5 fois (entre décembre 2018 et décembre 2019).“