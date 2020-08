PS5 : Cory Barlog de Santa Monica Studio est séduit par la puissance et la vitesse du SSD

Le réalisateur et directeur créatif du dernier God of War parle des avantages de la PS5.

Si les développeurs sont aussi nombreux à évoquer le SSD de la PS5 depuis la dernière prise de parole de Mark Cerny, le lead architect de la nouvelle console de Sony, c’est parce qu’il sera vraiment le produit le plus performant du marché. Cory Barlog n’a pas caché son admiration pour le hardware de la PS5 lors du dernier numéro de l’émission Animal Talking avec Gary Whitta : “Elle est vraiment enthousiasmante. On bidouille et on observe plein de trucs et le SSD est, tout particulièrement pour moi, simplement incroyable. Je suis impatient et je n’aime pas les temps de chargement sous toutes leurs formes. Sur God of War, nous avons été très loin depuis l’époque de la PS2 pour essayer de cacher les chargements de manière à ce que vous ne ressentiez jamais vraiment cet élément artificiel qui vous fait sortir du truc. Nous avons fait en sorte que cela se fasse dans les menus, pendant que vous améliorez les compétences, etc. Il y aura des choses vraiment cool que nous pourrons faire, je pense.”

Cory Barlog veut maitriser l’hardware de la PS5 avant de présenter un nouveau projet

Si la maîtrise technique gagnée avec la PS4 va permettre de gagner de l’avance, Cory Barlog ne souhaite pas que les fans s’emballent et annonce que certains projets prendront du temps avant de se montrer sur la nouvelle PlayStation. L’annonce d’un God of War 2 sur PS5 pourrait encore se faire désirer pendant un long moment : “Je pense qu’avec la génération qui arrive, nous n’allons peut-être pas avoir à recommencer à zéro. Nous allons peut-être avoir simplement à nous dire que ‘ok, maintenant que nous pouvons désormais faire toutes ces autres choses, sur quels niveaux allons nous concentrer nos efforts ?’ Parce qu’en fin de compte, c’est l’effort humain placé qui donne vie à tous ces jeux. Et même si vous avez tout compris d’un point de vue technique au bout de la première année, il vous faut toujours quatre ou cinq ans pour vraiment creuser la chose et créer quelque chose. À mon avis, nous allons avoir de nombreuses surprises venues de différents studios. Sur certains jeux, on pourra se dire ‘tiens, je maîtrise aussi ce qu’ils font là’ et ainsi avoir des choses intéressantes et nouvelles auxquelles les développeurs s’essaieront. Ça pourra prendre peut-être quelques années avant que l’on puisse voir la magie possible qu’il est possible d’accomplir avec ce hardware… et c’est super excitant.“