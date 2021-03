PS5 : Anti-Cheat de Denuvo est disponible sur la console de Sony

La solution anti-triche de Denuvo peut désormais être utilisée et intégrée aux jeux PS5 par les éditeurs et les développeurs du monde entier.

Irdeto, spécialiste hollandais dans la sécurité informatique, annonce que Denuvo rejoint le programme PlayStation 5 Tools and Middleware de Sony. Celui-ci favorise son engagement continu en faveur de l’excellence et de l’innovation dans le domaine de la sécurité des jeux ainsi que son objectif de protéger l’investissement des développeurs (70% des revenus sont générés dans les deux premières semaines de commercialisation). Développée par des experts en sécurité et des passionnés de jeux vidéo, Denuvo assure que sa technologie anti-piratage n’a aucun impact négatif sur les performances du jeu et sa méthodologie non intrusive garantit que le flux de travail du développeur n’est jamais affecté.

We’re pleased to announce that we’ve joined the PlayStation®5 Tools and Middleware program, offering our Anti-Cheat solution to publishers and developers whose games are available on PlayStation®5! Read more here: https://t.co/ryalA3PoPs #gaming #console #developers #software pic.twitter.com/EPbvJ4ipYS — Irdeto (@Irdeto) March 10, 2021

L’Anti-Cheat de Denuvo incorpore une technologie avancée pour sécuriser à la fois le jeu en ligne et la récompense des progrès hors ligne. Cette dernière aide les développeurs de jeux à protéger la logique ou les données sensibles du jeu, en empêchant les tricheurs de modifier les variables sensibles et en garantissant la fiabilité du jeu. “La tricherie ruine les jeux vidéo pour les joueurs honnêtes“, a déclaré Reinhard Blaukovitsch, directeur général de Denuvo. “Cela peut entraîner une baisse de l’engagement, du trafic de jeux et une diminution des revenus pour les éditeurs de jeux. Nous sommes vraiment fiers de pouvoir aider les développeurs les plus talentueux à proposer des expériences riches aux joueurs sur PS5.”

Denuvo sur PS5 : protéger les joueurs, bannir les tricheurs

Denuvo va poursuivre sa mission de ramener l’équité et le plaisir dans le jeu en fournissant sa solution Anti Cheat à tous les développeurs qui veulent protéger leurs jeux et leurs joueurs, des hackers et des tricheurs, sur PS5. Selon son enquête, 77% des joueurs disent avoir été repoussés d’un jeu à cause de la tricherie, ce qui crée un risque énorme pour la monétisation des jeux.