PS5 4K Movie Essentials : Sony veut relancer les ventes des Blu-ray Ultra HD avec une nouvelle collection

Après avoir démocratisé le format Blu-ray avec la PS3, le géant japonais de l'électronique et du divertissement souhaite imposer le format Blu-ray Ultra HD avec la PS5.

Disponible dans le commerce depuis plus de quatre ans, le Blu-ray 4K Ultra HD de Sony est rapidement devenu un produit de niche à cause de la télévision par satellite ou en OTT (via Internet), l’IPTV (télévision sur IP), la vidéo à la demande (VOD) ainsi que la vidéo à la demande par abonnement (SVOD) comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+. Malheureusement, les films sur support physique ne font plus recette et voir le Blu-ray 4K UHD supplanter le DVD est devenu une mission quasiment impossible, surtout que Sony n’a pas profité du succès de la PS4 pour inclure un lecteur Blu-ray Ultra HD dans la version Pro. Celui présent dans les Xbox One S et Xbox One X n’a pas aidé pour autant vu les mauvaises ventes des consoles de Microsoft et la stratégie de l’éditeur américain à mettre en avant uniquement les jeux.

some Sony 4K UHD movies getting PS5 branded now

The Fifth Element https://t.co/tLuXFS8cAZ

Baby Driver https://t.co/Dx7uM5740J

Into the Spider-verse https://t.co/MMtgnfSVJq pic.twitter.com/ymGKDS9CK8 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Pourtant, la multinationale nippone a gardé un dernier atout dans sa manche pour que les ventes des Blu-ray Ultra HD repartent de l’avant. Si la PS2 a presque aidé à elle seule le marché des DVD à prospérer, tout comme la PS3 avec le Blu-ray, la PS5 est attendue comme le grand sauveur du Blu-ray Ultra HD avec la collection PS5 4K Movie Essentials. En une année de commercialisation (lancement prévu pour le 12 novembre prochain aux États-Unis, au Japon, au Canada, au Mexique, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Corée du Sud puis le 19 novembre prochain en France et le reste de l’Europe, au Moyen-Orient, en Amérique Latine, en Asie et en Afrique du Sud), la PS5 de Sony pourrait rapidement devenir l’un des lecteurs Blu-ray 4K Ultra HD le plus vendu et le plus apprécié du grand public.

Les premiers films de la collection PS5 4K Movie Essentials

La collection PS5 4K Movie Essentials sera lancée en décembre prochain aux États-Unis.