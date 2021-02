PS5 : 4,5 millions de consoles écoulées dans le monde et année record pour Sony

Si toutes les branches de Sony Corporation sont dans le vert, la division jeux vidéo porte encore le groupe japonais avec des revenus historiques.

Les résultats financiers de PlayStation pour le dernier trimestre de l’année 2020 permettent à Sony de battre un nouveau record, tous constructeurs confondus, dans l’industrie vidéoludique. Malgré le lancement d’une nouvelle console (coût relativement élevé comparé à son prix de vente), les pénuries de stocks et le contexte sanitaire actuel à cause du coronavirus, le chiffre d’affaires du jeu vidéo est passé de 5 à 7 milliards d’euros tandis que le bénéfice opérationnel bondit de 423 à 634 millions d’euros : 103,7 millions de jeux se sont vendus entre octobre et décembre 2020, dont 18,4 millions de jeux PlayStation Studios (4,1 millions de ventes pour Spider-Man : Miles Morales), les ventes numériques réalisées via le PlayStation Network (augmentation de 35%) représentent plus de 4 milliards d’euros entre octobre et décembre 2020.

Sony's Game & Network Services Segment reported Q3 (Oct-Dec) revenues of 883.2 billion yen ($8.43 billion), up 40% YoY. Operating Income for the quarter was 80.2 billion yen ($767 million), up 50% YoY. Increase due to PS5 launch + strong software and network sales. pic.twitter.com/i2BVCvLAxM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 3, 2021

A noter que 63% des jeux vendus sur l’ensemble de l’année 2020 venaient du dématérialisé. Les nombreuses promotions sur le PlayStation Store ne sont pas étrangères à cela. Face à ces belles performances, Sony Interactive Entertainment anticipe le plus gros chiffre d’affaires (20 milliards d’euros) et le plus gros bénéfice opérationnel (2,6 milliards d’euros) de son histoire pour son prochain exercice fiscal.

La PS5 fait jeu égal avec la PS4

Sony a écoulé 4,5 millions de PS5 en 2020, soit le même chiffre que la PS4 en 2013. Les difficultés d’approvisionnement tout au long du premier semestre ont amené la multinationale japonaise a revoir ses objectifs à la baisse. Au lieu de viser la vente de 7,6 millions de PS5, le but est désormais de faire aussi bien que la PS4 en écoulant au moins 3 millions de consoles entre janvier et mars 2021. Cette dernière a désormais atteint les 115 millions de machines en circulation suite à la vente de 1,4 million d’exemplaires entre octobre et décembre 2020.

Le PlayStation Plus devient également une arme non négligeable pour Sony Interactive Entertainment avec 47,4 millions d’abonnés, dont 114 millions d’utilisateurs actifs, sachant que 87% des possesseurs de PS5 sont abonnés au service payant. On ne sait pas encore ce qu’il va advenir du PlayStation Now, mais il est indéniable que la plateforme cloud gaming de Sony va subir de nombreuses améliorations pour séduire un nouveau public et tenter de concurrencer le Xbox Game Pass sans pour autant aller dans la même direction que l’abonnement de Microsoft.