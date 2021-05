PS5 : 25 jeux first-party sont actuellement en développement avec divers partenaires

Sony Interactive Entertainment a plus de 25 jeux PS5 en développement, dont près de la moitié sont de nouvelles propriétés intellectuelles.

Dans le cadre d’une interview accordée au magazine mensuel américain Wired, le responsable principal des Worldwide Studios de PlayStation, Hermen Hulst, a annoncé que le catalogue vidéoludique de la PS5 sera alimenté avec plus de 25 jeux first-party : “Il y a une quantité incroyable de variété provenant de différentes régions. Des grands jeux, des petits jeux, des genres différents“. Cela rejoint les récentes déclarations de Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment : “Nous avons investi discrètement mais régulièrement dans des jeux de haute qualité. Nous ferons en sorte que la génération PS5 ait plus de titres exclusifs que jamais” et Hiroki Totoki, directeur financier de Sony Group Corporation : “Pour améliorer notre catalogue, nous avons l’intention de continuer à investir dans des partenariats avec des studios externes, en plus d’investir agressivement dans nos studios internes.”

The PS5 Is Starting to Look Like the Revolution It Promised https://t.co/9DbYH69vn3 via @wired — Hermen Hulst (@hermenhulst) May 12, 2021

Parmi ces titres, peu ont été annoncés de manière officielle pour le moment. Si on met de côté des exclusivités comme Ratchet & Clank : Rift Apart, Kena : Bridge of Spirits, Horizon : Forbidden West, God of War : Ragnarök et Gran Turismo 7, SIE a mis en lumière des partenariats avec Firewalk Studios, Haven Entertainment Studios et Blue Box Game Studios pour un AAA multijoueur, un titre original et un simulateur de survie photoréaliste en monde ouvert. A noter qu’un remake de The Last of Us serait également en développement chez Naughty Dog.

La PS5 est bien en place même si les stocks sont pauvres

Selon Sony, depuis le lancement de la PS5 en novembre 2020 jusqu’à la fin mars 2021, les utilisateurs ont passé 81% de temps en plus sur la console que sur la PS4 pendant sa propre période de lancement. De plus, 11% d’unités de jeu supplémentaires ont été vendues au cours des cinq premiers mois de la PS5 par rapport à la PS4. Le temps de jeu des utilisateurs était également supérieur de 20% en mars 2021 par rapport à l’année précédente.

“Ce que vous voyez, c’est la forte demande que nous avons constatée pendant la pandémie dans tous les aspects de l’électronique grand public“, constate Carolina Milanesi, présidente et analyste principale chez Creative Strategies. “Télévisions, consoles : nous étions simplement en ligne plus que jamais auparavant.“