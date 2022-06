PS5 : 20 millions d’exemplaires vendus depuis son lancement

Durant un récent bilan financier, Sony a fait savoir à ses actionnaires que la PS5 avait mis 82 minutes pour atteindre la vente de 80.000 consoles, alors qu’il avait fallu neuf jours à la PS4 sur une période comparable. Malgré 20 millions d’exemplaires vendus dans le monde en pratiquement deux ans, la PS5 est à la traîne… Cependant, le géant japonais s’attend à ce que la PS5 dépasse la PS4 au cours de sa quatrième année de commercialisation. La console next-gen est très demandée depuis son lancement en novembre 2020, et si la pénurie mondiale des composants électroniques n’était pas une réalité, elle aurait atteint cette étape bien plus tôt.

PS5 has now just hit the 20m sales milestone. A figure it would have hit far earlier, of course, if not for those shortages. It's a significant milestone nonetheless. The company plans to significantly increase production https://t.co/RctEX4TSix

