PS5 : 10 millions de consoles vendues dans le monde

La PS5 de Sony a atteint les 10 millions de consoles vendues plus rapidement que la PS4.

Si les stocks de PS5 sont toujours aussi limités compte tenu de la pénurie de semi-conducteurs (liée à la crise sanitaire), bien que les équipes commerciales et marketing font le nécessaire pour organiser et déployer des réassorts dans de nombreux pays, la nouvelle console de Sony s’arrache comme des petits pains dès que les joueurs le peuvent. Après avoir dépassé les ventes du lancement de la PS4 dans un temps record, celle-ci s’est désormais vendue à plus de 10 millions d’exemplaires dans le monde depuis son lancement en novembre 2020.

It’s official: PS5 has sold 10 million consoles. Thank you! Full details: https://t.co/PmajlWtWh1 pic.twitter.com/cMGTGBEVwY — PlayStation (@PlayStation) July 28, 2021

“Je ne saurais exprimer assez la profonde gratitude que nous éprouvons envers notre communauté passionnée de fans de PlayStation qui ont adopté la PS5, et envers les partenaires de développement et d’édition de classe mondiale qui apportent des expériences de jeu aussi incroyables sur nos plateformes“, a déclaré Jim Ryan, président et CEO de Sony Interactive Entertainment. “Bien que la PS5 ait atteint plus de foyers plus rapidement que n’importe laquelle de nos consoles précédentes, nous avons encore beaucoup de travail devant nous car la demande pour la PS5 continue de dépasser l’offre. Je veux que les joueurs sachent que même si nous continuons à faire face à des défis uniques à travers le monde qui affectent notre industrie et bien d’autres, l’amélioration des niveaux de stock reste une priorité absolue pour SIE.”

Un beau succès pour les first-party des PlayStation Studios

Spider-Man : Miles Morales d’Insomniac Games s’est vendu à plus de 6,5 millions d’exemplaires depuis sa sortie le 12 novembre 2020

MLB The Show 21 du San Diego Studio est le titre le plus rapidement vendu de l’histoire de la franchise avec plus de deux millions d’exemplaires écoulés et a atteint plus de quatre millions de joueurs depuis sa sortie le 16 avril dernier

Returnal de Housemarque, une nouvelle licence qui a été acclamée par la critique, s’est vendue à plus de 560.000 exemplaires depuis sa sortie le 30 avril dernier

Ratchet & Clank : Rift Apart d’Insomniac Games s’est vendu à plus de 1,1 million d’exemplaires depuis sa sortie le 11 juin dernier

Veronica Rogers, vice-présidente des opérations commerciales mondiales chez Sony Interactive Entertainment, précise que de nouveaux jeux exclusifs sont prévus dans les prochains mois sur PS5, dont Horizon Forbidden West, God of War Ragnarök et Gran Turismo 7, ainsi que des jeux développés par des partenaires comme Deathloop d’Arkane Studios Lyon (Bethesda), Kena : Bridge of Spirits d’Ember Lab, Far Cry 6 d’Ubisoft ou encore Battlefield 2042 d’Electronic Arts.