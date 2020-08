PS4 : les nombreuses déclinaisons de la DualShock 4 sont de retour dans le commerce

Sony ressort des coloris appréciés pour la manette sans fil DualShock 4.

Entre les manettes V1 et V2, ainsi que les différents modèles, le stock de DualShock 4 pour la PS4 a fondu avec le temps au point que certains malins s’amusent à modifier les prix officiels pour tromper les clients dans le besoin. Alors que la PS5 sera disponible d’ici la fin de l’année, Sony d’écouler un nouveau stock afin de faire de la place dans ses usines : “La gamme de manettes sans fil DualShock 4 n’a cessé de s’étoffer depuis sa sortie il y a presque sept ans. Nous avons sorti plus de 25 coloris dans le monde entier, du classique, comme le Jet Black et le Wave Blue, au plus original, comme le Sunset Orange et le Red Crystal. Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous annoncer que nous ressortons des designs plus récents pour ce mois d’août chez les revendeurs participants du monde entier, notamment les coloris Berry Blue, Red Camouflage, Rose Gold et Steel Black. Consultez votre revendeur local pour connaître les disponibilités et le prix.”

DualShock 4 – “Unleash Your Color” sur PS4

Découvrez toute la gamme de coloris pour la manette sans fil DualShock 4. Pour mémoire, la manette de la PS4 est compatible sur PS5, mais uniquement pour les jeux PS4.