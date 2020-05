PS4 : 110,4 millions de consoles vendues à travers le monde

Malgré des chiffres en baisse après plus de six années de vie et la pandémie de Covid-19, la PS4 permet à Sony Interactive Entertainment de réaliser sa seconde meilleure année.

Au 31 mars 2020, Sony Interactive Entertainment a distribué 110,4 millions de PS4 dans le monde, un chiffre encore bien loin de la PS2 et ses 155 millions de ventes, alors que paradoxalement la dernière console de l’éditeur japonais a rapporté largement plus avec la vente des jeux, des contenus additionnels et des abonnements. Principalement influencé par le coronavirus, le nouvel exercice fiscal de SIE se veut moins bon que le précédent, même si les chiffres restent impressionnants surtout avec une machine en fin de vie (chiffre d’affaires de 17 milliards d’euros et bénéfice opérationnel de 2 milliards d’euros).

Sony annonce également avoir écoulé 245 millions durant cette année fiscale contre 258 millions l’année précédente, une baisse naturelle. God of War et Spider-Man ont écoulé bien plus de millions en 2018 que Days Gone et Death Stranding en 2019, sachant que les reports de The Last of Us 2 et Iron Man VR ont bouleversé les plans. Confinement oblige, le numérique a explosé avec un ratio record de 66% au premier trimestre 2020. Enfin, le nombre d’abonnés au PlayStation Plus est passé de 38,5 millions début janvier à 41,5 millions fin mars (les ventes de services représentent 17% du chiffre d’affaires sur l’année fiscale, soit presque autant que les ventes de consoles).

Les chiffres de Sony Interactive Entertainment en 2020