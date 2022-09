PS Vita ou PSP, quelle console portable PlayStation choisir ?

Les consoles portables de Sony ont toujours été très appréciées des joueurs. PSP ou PS Vita, laquelle choisir aujourd'hui ? Présentation et comparaison.

PSP. PS Vita. Deux consoles portables qui ont marqué leur époque. Deux consoles portables que l’on doit à Sony. Celles-ci sont aujourd’hui encore très appréciées. Il faut dire qu’elles ne manquent pas d’atout, avec un catalogue très intéressant pour les joueurs. Mais si vous deviez choisir entre l’une ou l’autre, laquelle choisir ?

Présentation de la PlayStation Vita

La PS Vita, apparue sur le marché fin 2011 début 2012, impressionne au premier coup d’œil par ses graphismes très nets, ses deux joysticks analogiques très réactifs et ses capteurs qui permettent d’incliner ou de faire glisser la console pour vous déplacer.

Son grand écran haute résolution de 5 pouces offre des couleurs très vives, une définition importante et une densité de pixels de 221 ppi pour une expérience de jeu très aboutie. Avec les 1 525 jeux à son catalogue, vous n’aurez que l’embarras du choix. De plus, sa batterie de 2 210 mAh vous offrira des heures et des heures de jeu avant de devoir passer par la case recharge. Et avec sa connexion Wi-Fi 802.11n, vous pourrez jouer où vous le voulez.

Présentation de la PlayStation Portable (PSP)

La PSP, de son côté, avait été commercialisée fin 2004 début 2005 avec le slogan “jeux portables, plaisir de poche”. Et c’est vraiment ce dont il s’agit, une console plus compacte que la PS Vita. Et donc plus facilement transportable. Le tout pour un tarif plus abordable, avec, en conséquence, un rapport qualité-prix imbattable.

Conclusion

Pour se décider entre PSP et PS Vita, outre le catalogue à lui seul, on se penche sur les caractéristiques des deux. Et à ce petit jeu, c’est la Sony PS Vita qui l’emporte, avec son Wi-Fi intégré et sa grande autonomie. Si la PSP est moins chère, la différence technologique vaut de débourser un peu plus pour la PS Vita.

Si ces deux consoles ne sont officiellement plus produites – depuis 2019 pour la PS Vita et 2015 pour la PSP -, on en trouve encore d’occasion et parfois même neuves.