PS Remote Play sur iOS : l’application de Sony prend désormais en charge la DualSense

La DualSense de la PS5 est compatible avec l’application PS Remote Play sur iOS.

L’application PS Remote Play permet de streamer et de jouer à vos jeux PS4 et PS5, de changer rapidement de jeu, d’afficher l’écran d’accueil de votre console et de naviguer dans ses menus, sur n’importe quel appareil compatible connecté à votre réseau haut débit. Les appareils sous iOS 13 ou versions supérieures sont compatibles avec la manette sans fil DualShock 4 de la PS4 via Bluetooth, tandis que ceux sous iOS 14.5 ou versions supérieures sont compatibles avec la manette sans fil DualSense de la PS5 via Bluetooth

Remote Play is now available using the DualSense wireless controller to play compatible games on a range of Apple devices. Full details: https://t.co/4fpa77oFqx pic.twitter.com/Z2BlehDLjO — PlayStation (@PlayStation) May 10, 2021

En Remote Play, la DualSense ne permet pas encore d’utiliser le retour haptique, les gâchettes à retour de force ou encore le micro intégré. De plus, la manette sans fil de Sony ne se connecte pas automatiquement à votre terminal à chaque fois que vous démarrez l’application. La lecture à distance ne peut pas être utilisée via le réseau de données d’un appareil mobile. Une connexion internet haut débit d’au moins 5 Mbits/s est requise. Pour une expérience optimale, il est recommandé d’utiliser une connexion internet d’au moins 15 Mbits/s via un câble LAN.

PC sous Windows et Mac avec l’application PS Remote Play

Les PC sous Windows 10 ou versions supérieures sont compatibles les manettes sans fil DualShock 4 ou DualSense en version filaire. Les Mac sous macOS Catalina ou versions supérieures sont compatibles une manette sans fil DualShock 4 via une connexion filaire ou sans fil par le biais du Bluetooth. Les Mac sous macOS 11.3 ou versions supérieures sont compatibles une manette sans fil DualSense via une connexion filaire ou sans fil.