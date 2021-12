PS Plus : les jeux de janvier devraient (encore) beaucoup plaire

Sony dévoile ces jeux du PS Plus de janvier 2022, une sélection qui devrait faire des heureux.

Dès demain, nous serons passés en 2022. Et qui dit changement de mois dit aussi changement de l’offre de jeux offerts par Sony aux abonnés PlayStation Plus. Un cadeau de Noël après les fêtes, ça ne se refuse pas. Et à compter du 4 janvier, les joueurs vont pouvoir se plonger, ou se replonger, dans Persona 5 Strikers, Dirt 5 et Deep Rock Galactic.

Sony dévoile ces jeux du PS Plus de janvier 2022

Persona 5 Streikers suit les événements de Persona 5 – que les possesseurs de PS5 peuvent retrouver via la PS Plus Collection -. Cet action RPG, qui est sorti en occident en début d’année, reprend aussi un certain nombre d’éléments de la série Dynastie Warriors. Ce est le seul jeu de cette sélection PS Plus de janvier 2022 qui n’ait pas de version native PS5.

Dirt 5, quant à lui, est le dernier opus en date de la saga Dirt. Ce jeu de course de rallye a été lancé en novembre 2020. Il permet notamment de jouer à quatre en écran partagé et le mode créatif Playground est très réussi. Vous pouvez faire démonstration de vos talents de pilote sur plus de 70 circuits dans 10 pays du monde.

Une sélection qui devrait faire des heureux

Deep Rock Galactic, enfin, fait ses débuts sur PlayStation en tant que jeu PS Plus. Ce jeu de tir à la première personne et en co-op est arrivé sur PC et Xbox en mai 2020. Le jouer incarne un nain spatial appartenant à l’une des quatre classes existantes : ingénieur, soldat, foreur et scout. Les joueurs explorent des systèmes de grottes générés de manière procédurale totalement destructibles et doivent éliminer des vagues d’extraterrestres pendant qu’ils cherchent diverses ressources.

Les abonnés PS Plus auront jusqu’au 1er février 2022 pour récupérer ces jeux. Jusqu’au 3 janvier 2022, ils peuvent aussi récupérer les six jeux de la sélection actuelle, à savoir Godfall : Challenger Edition, Lego DC Super Villains et Mortal Shell. Sont aussi disponibles trois jeux PS VR : The Persistence (qui se joue aussi sans casque), The Walking Dead : Saints & Sinners et Until You Fall.