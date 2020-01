ProtonVPN ouvre le code source de toutes ses applications

Pour encore plus de transparence, le code source de l'ensemble des applications ProtonVPN a été audité et est désormais ouvert. Une version pour F-Droid devrait être disponible sous peu.

Bien choisir son VPN est crucial, car ce dernier n’est pas seulement un tunnel qui masque la navigation en ligne d’un utilisateur, voir la chiffre : il vient remplacer son FAI et en conséquence peut connaître non seulement son historique, mais également son adresse IP et sa position. Tous les VPN n’ont pas la même politique en matière de traitement des informations personnelles. Certains n’en gardent aucune et ne conservent aucun journaux (logs), proposent des moyens de paiement anonymes et se trouvent en dehors de la juridiction des Five Eyes quand d’autres ont des pratiques où l’hygiène numérique n’entre pas tant en ligne de compte. Pour prouver leur bonne foi, et parce qu’il est impossible pour l’utilisateur de déterminer si une entreprise se tient ou non à ses engagements, ProtonVPN annonce avoir ouvert en totalité le code source de toutes ses applications.

Le code ouvert sur macOS, iOS, Android et Windows

Dans un communiqué, Andy Yen, un des cofondateurs de Proton Technologies, la maison mère de ProtonMail et ProtonVPN, se dit être heureux d’être le premier fournisseur de VPN à ouvrir le code source de ses applications sur toutes les plates-formes (Windows, macOS, Android et iOS) et être passé par un audit de sécurité indépendant. Parce que “de nombreux services VPN gratuits qui prétendent protéger la confidentialité vendent secrètement des données d’utilisateurs à des tiers” et présentent des manquements au RGPD, il est important pour l’entreprise de s’engager dans une démarche de transparence, d’éthique et de sécurité.

Bientôt sur F-Droid

Basé en Suisse et appliquant une politique stricte no-logs, le VPN des scientifiques du CERN avait pourtant déjà des arguments pour lui. Cette nouvelle étape qui renforce sa philosophie vient après l’ouverture du code source de l’application iOS ProtonMail en octobre dernier. Selon Andy Yen, une application open source ProtonVPN sera disponible rapidement sur le magasin d’applications libres F-Droid, utilisé sur Android.