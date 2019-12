ProtonMail lance un agenda chiffré pour ses abonnées

En bêta pour les utilisateurs payants, le calendrier sera ouvert à tous lors de la sortie officielle en 2020. Une façon comme une autre de proposer une alternative à l'offre de Google.

ProtonMail fait parti, à l’instar de TutaNota et de feu Lavabit, le service qu’utilisait Edward Snowden, des boîtes mail sécurisées. Basée en Suisse et donc en-dehors des Five Eyes (Australie, Canada, Nouvelle-Zélande, Royaume-Uni, États-Unis), l’entreprise garantit qui plus est un chiffrement de bout-en-bout entre correspondants ProtonMail, l’impossibilité d’accès et de lecture des mails stockés sur leurs serveurs, un alias pour rendre les adresses emails plus courtes (@pm.me) ainsi que le support d’OpenPGP pour envoyer des courriels chiffrés à l’aide d’une clé privée sur des boîtes mail autrement non compatibles. Depuis 2017, une adresse .onion est disponible pour y accéder depuis Tor. Le service a fait du chemin depuis 2013, passant de 2 à 5 millions d’utilisateurs dans la seule année 2017, et ouvrant le code source de son interface web en 2015. Plus tôt cette année, c’était autour de l’application iOS de devenir open source. Depuis hier, ProtonMail propose une bêta ouverte pour ses utilisateurs abonnés.

Protéger sa vie privée

Celui-ci permettra de garder vos rendez-vous et vos données réellement privées, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle, plutôt que de partager ces informations sur des services qui collectent les données pour les monétiser à votre insu grâce à la publicité. ProtonMail précise que “Le titre, la description, l’emplacement et les participants de chaque événement sont cryptés sur votre appareil avant qu’ils n’atteignent nos serveurs, de sorte qu’aucun tiers (y compris ProtonMail) ne puisse voir les détails de vos événements. Vous seul connaîtrez vos projets.”

Sur iOS et Android en 2020

Ce nouvel outil vise aussi bien le grand public que les professionnels, ceux-ci ayant la possibilité de souscrire à l’abonnement entreprise. Très demandé, l’agenda accroît l’utilité de la boîte mail et en fait un compagnon idéal. Tout juste entré en bêta, il est possible de fixer des rendez-vous, des rappels et des occurrences répétées (par semaine, mois, année) pour les évènements. En 2020, le site annonce porter l’interface web sur les applications mobiles iOS et Android. Et lorsque l’agenda est en version 1.0, il sera disponible à l’ensemble des utilisateurs de ProtonMail, plus seulement les abonnés.