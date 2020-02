Protection automatique contre les appels indésirables sur tous les Google Pixel

Il existe aujourd'hui des centaines de modèles de smartphones sur le marché. Des dizaines de marques, chacune avec ses particularités. Et parfois même des exclusivités. Google procède ainsi avec sa gamme Pixel. En voici une qui s'étend aujourd'hui.

Par le passé, Google vendait des smartphones estampillés Nexus. Ces dernières années, ce sont les appareils Google Pixel qui sont commercialisés. Mais comme depuis le tout début de l’aventure de la firme de Mountain View sur le marché du mobile, ses appareils bénéficient de certaines fonctionnalités exclusives. On apprécie ou non le procédé mais il faut reconnaître que le géant américain fait son maximum pour proposer ces fonctionnalités aux générations précédentes de la gamme.

La protection automatique contre les appels indésirables du Google Pixel 4

Aujourd’hui donc, bonne nouvelle. Si vous avez un Google Pixel autre qu’un Pixel 4 et que vous attendiez avec impatience de pouvoir profiter de la protection automatique des appels, sachez que la firme de Mountain View vient de démarrer le déploiement de la fonctionnalité sur ses anciens modèles de la gamme Pixel. Et cela inclut pratiquement tous les appareils Pixels produits à ce jour, comme les Pixel 3 et Pixel 2. Et selon Android Police, Google aurait même confirmé que la fonction arrive aussi sur le Pixel premier du nom.

arrive sur tous les autres appareils Google Pixel

Pour celles et ceux qui ne le saurait pas, la protection automatique des appels fait exactement ce qu’elle annonce. L’objectif de cette fonctionnalité est de filtrer les appels pour vous et de bloquer automatiquement les appels indésirables, comme ceux, très dérangeants, de ces systèmes automatisés, les robocalls. Android les bloque à la source, votre smartphone ne sonne même plus lorsqu’un appel de ce genre arrive. Les utilisateurs peuvent aussi profiter d’une transcription textuelle directement dans l’application Téléphone s’ils veulent en savoir davantage concernant les appels filtrés automatiquement par cette fonction. Davantage de détails à découvrir directement sur la page dédiée à cette application Téléphone du site d’aide de Google.