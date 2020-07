PROSIT, l’app qui détecte l’anxiété et la dépression en analysant votre comportement sur le téléphone

Les applications mobiles peuvent répondre à un grand nombre de problématiques, dans des domaines très divers. Celui de la santé n'est pas en reste, y compris pour la santé mentale. Une application se propose de diagnostiquer les premiers signes d'anxiété ou dépression.

Le smartphone est aujourd’hui un incontournable dans nos vies. Pour certains, l’appareil ne quitte plus la main, la poche ou le sac à main. Ce petit gadget électronique pourrait être la clef pour évaluer notre santé mentale. C’est tout du moins ce que pensent des chercheurs de l’Université de Dalhousie qui ont mis au point l’application PROSIT. Celle-ci permettrait de détecter l’anxiété ou la dépression en analysant l’utilisation du smartphone.

L’application PROSIT veut aider à diagnostiquer l’anxiété et la dépression

L’application PROSIT analyse de nombreux éléments assez “classiques”, comme les exercices physiques que vous réalisez mais aussi votre sommeil, l’historique de vos messages, vos goûts musicaux du moment, mais aussi d’autres plus subtiles, dira-t-on. Votre vitesse de frappe sur le clavier virtuel est ainsi prise en considération, tout comme la force avec laquelle vous venez tapoter sur l’écran, autant d’indicateurs d’une éventuelle surcharge émotionnelle, par exemple. L’application demande notamment aussi aux utilisateurs d’enregistrer un clip audio de 90 secondes pour décrire le moment le plus intéressant de leur semaine et effectuer un rapport de leur état émotionnel sur une échelle de 1 à 5. Environ 300 personnes testent actuellement l’application PROSIT.

en analysant votre comportement vis-à-vis de votre smartphone

Et avant que vous ne posiez la question, sachez que les scientifiques derrière cette application sont parfaitement au courant des considérations de respect de la vie privée que PROSIT peut entraîner, de par le fait qu’elle analyse autant d’éléments personnels. L’utilisation de l’application est assujettie à la signature d’un formulaire de consentement et les données sont stockées avec des mesures de protection appropriées. Rien d’inviolable, évidemment, comme toujours.

Toujours est-il que des applications comme celle-ci pourraient être très utiles dans la détection des problèmes de santé mentale. PROSIT ne permet pas de définir un profil complet du bien-être ou au contraire du mal-être de l’utilisateur mais cela pourrait aider les professionnels de santé à mieux comprendre leurs patients, a fortiori dans des périodes comme celle dans la pandémie que nous traversons actuellement ou les déplacements et autres rencontres physiques sont difficiles.