ProMotion fonctionne désormais avec Safari grâce à macOS 12.2

ProMotion est enfin compatible avec Safari, mais uniquement dans la version macOS 12.2.

Parmi les nouvelles fonctionnalités introduites par Apple dans ses nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces, on pourrait citer ProMotion. Il s’agit là, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, du terme marketing de la marque à la pomme pour dire que ses ordinateurs portables disposent d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cela étant dit, pour on ne sait trop quelle raison, toutes les applications n’étaient pas compatibles avec ce taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le navigateur web maison, Safari, faisait partie de cette liste.

ProMotion est enfin compatible avec Safari

Cela étant dit, il y a aujourd’hui une bonne nouvelle sur ce point, pour les possesseurs de MacBook Pro qui utilisent Safari fréquemment. En effet, dans la dernière mise à jour de macOS 12.2, Safari est désormais compatible avec ce taux de rafraîchissement plus élevé. C’est ce que révèlent plusieurs posts d’utilisateurs sur le forum de MacRumors. Ceux-ci ont remarqué des améliorations dans Safari, ce qui se traduit notamment par une expérience pendant le défilement bien plus douce et fluide.

mais uniquement dans la version macOS 12.2

Pour être tout à fait honnête cependant, la majorité des utilisateurs s’est probablement habituée au taux de 60 Hz “classique”, mais lorsque vous déboursez une telle somme pour un ordinateur portable, le fait qu’une application native préinstallée dans macOS ne soit pas pleinement compatible avec les technologies matérielles intégrées, comme ProMotion, peut sembler étrange, effectivement. Fort heureusement, la firme de Cupertino n’a pas mis longtemps à combler ce manque, si l’on peut dire.

Cela étant dit, il faut savoir que macOS 12.2 est toujours en bêta. Jusqu’à hier, elle était uniquement disponible aux développeurs. La bêta publique a été publiée par la firme de Cupertino ce samedi 18 décembre. Nous recommandons pour autant de ne pas utiliser une telle version pour vos usages quotidiens, celle-ci pouvant contenir encore un certain nombre de bugs. Nul ne sait à l’heure actuelle quand macOS 12.2 sera officiellement disponible.