Projet xCloud : lancement officiel en septembre prochain avec le Xbox Game Pass Ultimate

Le service cloud gaming de Microsoft sera inclus dans le Xbox Game Pass Ultimate à partir du 15 septembre prochain dans plus d'une vingtaine de pays.

À partir du 15 septembre prochain, le Xbox Game Pass Ultimate (consoles Xbox et PC) permettra aux fans de la marque au X vert, mais aussi des nouveaux venus, de jouer en cloud gaming sur smartphones et tablettes sous Android (iOS d’ici la fin de l’année) en France, en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Canada, en Corée du Sud, au Danemark, en Espagne, aux États-Unis, en Finlande, en Hongrie, en Irlande, en Italie, en Norvège, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en République tchèque, au Royaume-Uni, en Slovaquie et enfin en Suède. Pour mémoire, l’abonnement est à 12,99 euros (le premier mois est à seulement un euro).

Kareem Choudhry, principal responsable de Project xCloud chez Microsoft, vante les mérites du service qui se veut être le Netflix du jeu vidéo : “L’inclusion du cloud gaming dans le Xbox Game Pass est notre prochaine étape pour vous mettre réellement au cœur de votre expérience de jeu, que vous puissiez tirer le meilleur de vos jeux et de votre abonnement et oublier les barrières qui vous empêchent de jouer. Le mois dernier, nous avons concrétisé cet engagement en annonçant que, grâce au Projet xCloud, le cloud gaming allait intégrer le Xbox Game Pass Ultimate, sans coût supplémentaire (…) Dans un monde où le divertissement est devenu accessible depuis n’importe quel appareil, nous voulons que les jeux suivent le même chemin. Tous vos jeux, votre profil, votre liste d’amis, vos succès, vos paramètres de manette et vos sauvegardes vous suivront sur votre mobile (…) Grâce au cloud gaming, vous n’aurez plus besoin d’attendre d’avoir accès à votre console pour jouer à vos titres préférés, il suffira d’attraper votre téléphone ou votre tablette pour profiter des jeux que vous vous voudrez, quand vous le voudrez.”

Les premiers jeux disponibles avec Project xCloud, le service cloud gaming de Microsoft

Si le catalogue du service de jeux sur demande de Microsoft pour les appareils mobiles semble encore léger, l’éditeur américain annonce que plus de 100 jeux seront jouables dès le lancement de Project xCloud.

Ark : Survival Evolved

Bleeding Edge

Costume Quest 2

Crackdown 3 (campagne uniquement)

Destiny 2

F1 2019

Forza Horizon 4

Gears of War : Ultimate Edition

Gears of War 4

Gears 5 Ultimate Edition

Grounded

Halo 5 : Guardians

Halo Wars : Definitive Edition

Halo Wars 2

Halo : The Master Chief Collection

Halo : Spartan Assault

Hellblade : Senua’s Sacrifice

Killer Instinct Definitive Edition

Max : The Curse of Brotherhood

Minecraft Dungeons

The Outer Worlds

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition

Ori and the Will of the Wisps

Quantum Break

ReCore : Definitive Edition

Ryse : Son of Rome

Sea of Thieves : Anniversary Edition

State of Decay 2 : Juggernaut Edition

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Tell Me Why

The Bard’s Tale Trilogy

Wasteland 2 : Director’s Cut

Wasteland 3

Wasteland Remastered

Yakuza Kiwami 2

Les accessoires Designed for Xbox destinés aux mobiles pour Project xCloud

Si la manette sans fil de la Xbox One et la DualShock 4 de la PS4 sont compatibles avec Project xCloud depuis longtemps, Microsoft s’est associé avec les fabricants Razer, PowerA, 8BitDo et Nacon pour créer différents types d’accessoires conçus spécialement pour le cloud gaming :