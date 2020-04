Project Zero : Keisuke Kikuchi veut relancer la licence horrifique à l’ambiance folklorique japonaise

Un retour de Project Zero sur Nintendo Switch ?

Depuis la sortie du dernier Project Zero, aussi connu sous le nom de Fatal Frame aux USA, sur Wii U, les fans de ce jeu de niche avec des fantômes terrifiants venant du folklore japonais réclament un nouvel opus sur la Switch de Nintendo. Le producteur Keisuke Kikuchi avait d’ailleurs confié qu’il n’était pas contre : “Oui, je veux faire un Project Zero sur cette nouvelle machine. Je pense que ce serait très amusant de jouer avec la Switch en mode portable, en se déplaçant dans tous les sens“. Son envie avait alors fait le tour des réseaux sociaux et de nombreux médias, au point qu’il souhaite désormais rappeler que l’éditeur nippon Nintendo est le seul à pouvoir prendre ce genre de décisions, aussi bien pour un nouvel opus que des portages, versions remastérisées ou autres remakes : “C’est eux qui gèrent les droits de publication, nous n’avons donc pas exactement notre mot à dire à ce sujet. Un autre facteur est que je supervise essentiellement le studio Gust en ce moment, et pour sécuriser les lignes de production et les membres de l’équipe, à court terme, ce serait aussi très difficile, mais à long terme, je n’ai jamais vraiment abandonné l’idée. Donc, à court terme, ce n’est pas vraiment réaliste pour le moment.”

Un nouveau Project Zero pour accompagner le film ?

Alors qu’une adaptation cinématographique réalisée par Christophe Gans (Le Pacte des loups, La Belle et la Bête) est en préparation, Keisuke Kikuchi ne ferme pas la porte à non pas un jeu, mais plusieurs : “Je dois admettre qu’il y a une certaine distance entre mes sentiments et ambitions personnels et la faisabilité de tels projets. Évidemment, le film hollywoodien est en cours de production et arrivera sur les marchés occidentaux, alors j’aimerais personnellement apporter à notre public non seulement le film, mais aussi les jeux qui pourraient l’accompagner. ”

Un trailer pour Project Zero (version Wii U)