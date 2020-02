Project xCloud : Microsoft s’associe avec Samsung pour le cloud gaming

Le fabricant coréen Samsung travaille sur une "expérience de jeu en streaming premium qui repose sur le cloud" avec l'aide de Microsoft.

Lors de l’événement Unpacked (Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Galaxy Z Flip, Galaxy Buds+), Samsung a évoqué des partenariats avec Google (Duo, une alternative à FaceTime sur Android), Netflix (des contenus exclusifs, bonus sur la création de certaines séries) et Microsoft sur le front des jeux. En plus de rendre disponible Forza Street (le jeu de course est sorti à l’origine l’année dernière sur Windows 10) sur le Galaxy App Store, la firme de Redmond va aussi amener Project xCloud, son service cloud gaming : “Nous pensons que les joueurs du monde entier devraient avoir accès à des jeux de grande qualité sur l’appareil de leur choix. Travailler avec des partenaires comme Samsung représente une étape importante de nos plans pour Project xCloud et cela va contribuer à rendre le jeu en streaming plus accessible pour les joueurs. Nous avons hâte d’en partager davantage plus tard cette année.”

We’re excited to announce pre-registration is now available for Forza Street on Google Play and the Samsung Galaxy Store. Details here on Xbox Wire. https://t.co/QhYe4lVhdo — Xbox Wire (@XboxWire) February 12, 2020

Project xCloud de Microsoft, toujours en bêta

L’éditeur américain Microsoft propose actuellement son propre service de streaming de jeux en avant-première par le biais d’une bêta accessible dans quelques pays pour le moment. Project xCloud sera disponible directement sur la Xbox Series X d’ici fin 2020, soit pendant le lancement de la nouvelle console de la firme de Redmond.

Les jeux disponibles avec Project xCloud