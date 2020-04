Project xCloud : Microsoft prépare une phase de test en Europe et ouvre les inscriptions

Le service de jeu en streaming de l'éditeur américain Microsoft sera bientôt disponible en France, Belgique, Allemagne, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Suède, Danemark et aux Pays-Bas dans une version bêta.

Catherine Gluckstein, directrice produit et stratégie de Project xCloud, annonce que la période dédiée au test de la plateforme cloud gaming de la firme de Redmond démarrera prochainement dans certains pays en Europe après l’avoir testé pendant de nombreux mois en Corée du Sud, aux États-Unis et au Royaume-Uni : “Project xCloud est notre technologie de jeu en streaming qui vous permet de profiter de jeux normalement dédiée à une console de jeu sur un téléphone ou une tablette Android grâce au cloud. Depuis le début du programme de preview l’an dernier, Project xCloud n’a eu de cesse de grandir et d’évoluer. Bien que cela ait été dit et redit, nous vivons une période singulière pendant cette pandémie de Covid-19. Chez Microsoft, nous veillons constamment à ce que nos produits apportent de la joie et des moyens d’échange. C’est donc particulièrement important pendant les semaines et les mois de confinement que nous sommes en train de vivre. À cette fin, et en évaluant l’évolution de la crise sanitaire, 11 pays européens, dont la France, pourront bientôt rejoindre le programme, dès que nous jugerons qu’il sera raisonnable de le faire. Pour préserver le réseau, cela se fera progressivement. Dans chaque pays, un nombre limité de joueuses et de joueurs pourront rejoindre le programme dans un premier temps et au fil du temps, nous augmenterons ce nombre.”

Le Projet xCloud (phase de test) arrivera prochainement en France. Les inscriptions pour essayer le service en avant-première sont à présent ouvertes. Pour préserver le réseau en cette période particulière, les accès se feront progressivement.https://t.co/eQ20ShfDjc — Xbox FR (@XboxFR) April 7, 2020

Comment utiliser Project xCloud de Microsoft ?