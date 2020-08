Project xCloud : l’avenir du service cloud gaming sur iOS est incertain

La politique trop restrictive d'Apple avec sa boutique numérique amène Microsoft à faire l'impasse d'iOS pour Project xCloud, la fonctionnalité cloud gaming du Xbox Game Pass Ultimate.

Si le service cloud gaming de Microsoft sera disponible le 15 septembre prochain sur les smartphones et les tablettes tournant sous Android, il est peu probable que cela soit la même chose avec iOS, même sur le long-terme, à cause d’une réglementation stricte d’Apple qui veut que les applications fournies en streaming appartiennent à l’éditeur du service, ce qui n’est pas le cas de la plupart des jeux proposés sur le Game Pass. La firme de Redmond a donc décidé de mettre fin à son test public de Project xCloud sur l’OS mobile de la société californienne : “Notre période de test de Projet xCloud est terminée sur iOS et nous nous concentrons sur la fourniture de jeux en cloud dans le cadre du Xbox Game Pass Ultimate aux clients Android à partir du 15 septembre. Notre ambition est de faire évoluer le cloud gaming via le Xbox Game Pass en le rendant disponible sur tous les appareils.”

Apple donne des explications sur les services de streaming de jeux vidéo qui sont refusés sur l’App Store

Un porte-parole de la firme de Cupertino explique pourquoi Nvidia GeForce Now, PlayStation Now, Google Stadia et Project xCloud n’arriveront jamais sur iOS : “L’App Store a été créé pour être un lieu sûr et de confiance pour les clients pour découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. Avant d’entrer dans notre boutique, toutes les applications sont examinées par rapport au même ensemble de directives destinées à protéger les clients et à offrir des conditions de concurrence équitables aux développeurs. Nos clients apprécient les excellentes applications et les jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l’App Store tant qu’ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen et apparition dans les graphiques et les recherches.“