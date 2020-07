Project xCloud de Microsoft va intégrer le Xbox Game Pass Ultimate

Le service cloud gaming Project xCloud sera disponible directement via le Xbox Game Pass Ultimate, un abonnement à 12,99 euros.

Phil Spencer, le patron de la division Xbox de Microsoft, annonce que le lancement de Project xCloud est programmé pour la rentrée : “Dès septembre, dans les pays concernés, dont la France, le Xbox Game Pass et Project xCloud fusionneront, sans coût supplémentaire, pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate. Avec l’arrivée du cloud gaming dans le Game Pass Ultimate, vous pourrez jouer à plus d’une centaine de titres du Xbox Game Pass sur votre téléphone ou votre tablette. Et comme le Xbox Live permet de connecter tous les appareils compatibles, vous pourrez aussi jouer en ligne avec les millions de joueuses et de joueurs Xbox Live répandus dans le monde. Lorsque Halo Infinite sortira, vos amis et vous pourrez y jouer ensemble, où que vous alliez et quel que soit l’appareil que vous utilisiez. Grâce au cloud gaming et au Xbox Game Pass Ultimate, vos jeux ne seront plus cantonnés au salon. Lorsque le cloud gaming arrivera dans le Xbox Game Pass Ultimate, vous pourrez continuer votre partie là où vous l’aviez laissée sur n’importe quel autre appareil, comme vous poursuivez la lecture de vos films, de vos séries ou de votre musique actuellement avec vos services préférés.”

Encore en bêta, la plateforme permettant de jouer aux jeux vidéo en streaming devrait d’abord être accessible via les téléphones et tablettes sous Android, avant de s’ouvrir aux appareils iOS (si Apple ne fait pas le difficile) et aux PC. La firme de Redmond a un gros coup à jouer avec Project xCloud face à Google et Stadia, sachant qu’Amazon n’est pas encore prêt pour lancer Project Tempo.

Les développeurs en télétravail utilisent Project xCloud

Allan Poore, program manager sur Project xCloud chez Microsoft, explique en quoi le service de cloud gaming peut aider les studios à poursuivre le développement des jeux alors que les développeurs sont chez eux : “Dans l’époque que nous vivons, quand beaucoup d’entre nous doivent encore s’isoler et télétravailler, cette qualité est d’autant plus importante. L’équipe en charge de Xbox et du Projet xCloud a elle aussi dû s’adapter à ce nouvel environnement de travail. Nous avons été contraints de modifier notre manière de communiquer, de collaborer et d’échanger pour conserver un environnement de travail inclusif. Il en va de même pour les développeurs, qui doivent également faire face aux défis qu’entraîne le télétravail généralisé. Par exemple, beaucoup d’entre eux ne peuvent plus avoir accès à leurs kits de développement Xbox. En l’absence de leurs outils habituels, les développeurs, artistes et concepteurs peuvent trouver contraignant de continuer à produire de nouveaux contenus pour les joueurs. Un grand nombre des outils de travail à distance de Xbox sont tout de même destinés à être utilisés depuis le bureau, les développeurs ne pouvant en général pas emmener de kit de développement chez eux alors que certaines étapes comme les phases de test ou l’affinage du gameplay demandent un grand nombre d’images par seconde ainsi qu’une latence minimale. Afin de remédier à ces problèmes, nous avons entrepris de réallouer les ressources du Projet xCloud. Nous avons dépassé le cadre du mobile et nous avons créé une application PC destinée aux développeurs, qui permet de profiter d’une expérience de jeu où la latence est faible et où le nombre d’images par seconde reste à 60. Grâce à notre application PC Content Test App (PC CTA), ils peuvent se connecter à distance aux kits de développement Xbox depuis leur PC domestique et ainsi tester, jouer et modifier ce qu’ils désirent, comme s’ils étaient au bureau. De plus, ils n’ont plus à télécharger une nouvelle version d’un titre tous les jours, ce qui prenait souvent plusieurs heures.“