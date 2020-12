Project xCloud arrive sur iOS et PC en 2021

Microsoft va rendre accessible son service de streaming de jeux vidéo sur deux nouvelles plateformes via le Xbox Game Pass Ultimate.

Toujours dans l’objectif démesuré d’atteindre potentiellement les trois milliards de joueurs qui résident sur notre planète, l’éditeur américain Microsoft annonce que Project xCloud sera disponible sur PC et iOS pour le printemps prochain. Pour l’un, il faudra utiliser l’application Xbox ou passer par le navigateur, mais pour l’autre, il sera nécessaire de recourir à une application web afin de contourner légalement les restrictions d’Apple comme l’avait fait Epic Games avec Fortnite. Enfin, dans les prochains mois, la plateforme cloud gaming de la firme de Redmond atterrira également sur les téléviseurs connectés. Cela débutera avec Samsung avant de s’étendre chez d’autres constructeurs plus tard.

Jerret West, le directeur marketing de la marque au X vert, déclare : “En ouvrant la porte de l’écosystème Xbox à plus d’un milliard d’appareils, nous souhaitons créer une expérience accessible à tous les types de joueuses et de joueurs. Que l’on souhaite jouer à Minecraft Dungeons avec ses amis Xbox en utilisant les contrôles tactiles sur iPhone, ou rejoindre un assaut dans Destiny 2 sur une tablette Surface Pro entre deux rendez-vous, ce sera possible. Quel que soit l’écran que vous choisirez, nous voulons qu’il soit facile pour vous de continuer à jouer et à vous connecter avec vos amis. Nous avons hâte de vous en dire plus sur nos ambitions concernant le cloud gaming et comment celles-ci vous aideront à transformer vos expériences de jeu.”

Microsoft étudie l’idée d’un chromecast Xbox pour proposer Project xCloud sur les télévisions

Durant de récentes interviews, Phil Spencer, le boss des jeux vidéo chez Microsoft, a sous-entendu que Project xCloud pourrait être disponible via une dongle HDMI afin d’abaisser au maximum le ticket d’entrée dans le cloud gaming et attirer un nouveau public : “Je pense qu’on verra à l’avenir du matériel moins cher dans notre écosystème, comme des clés de streaming et d’autres choses que l’on pourrait vouloir simplement brancher sur son téléviseur pour jouer via xCloud (…) Vous pouvez même imaginer que nous pourrions proposer quelque chose dans l’abonnement Xbox Game Pass qui donne la possibilité de streamer des jeux xCloud sur votre télé et de simplement acheter une manette“. Selon l’intéressé cela pourrait arriver d’ici “les 12 prochains mois”.