Project Volt de Hangar 13 : développement abandonné malgré un investissement de 53 millions de dollars

Take-Two Interactive annule Project Volt de Hangar 13.

Le dernier projet du studio Hangar 13 (à l’origine de Mafia 3), dont le nom de code était Volt (un temps pressenti pour être Mafia 4 et un renouveau pour la licence), a vu son développement repartir de zéro à de multiples reprises depuis sa conception en 2017, ce qui a coûté des millions et des millions de dollars à l’éditeur américain Take-Two Interactive. Les heurts technologiques et les défis causés par le coronavirus n’ont pas aidé non plus. Cette nouvelle licence devait d’ailleurs mettre en scène des super-héros dans un monde ouvert avec de la science-fiction, des éléments surnaturels et mêm des fonctionnalités en ligne. En interne, celle-ci était même décrite comme une fusion entre Saints Row et Call of Cthulhu.

NEWS: Take-Two/2K has canceled a new game from Hangar 13, code-named Volt, which has been in development in various forms since 2017, sources tell Bloomberg. Today's earnings suggest that the project cost $53 million. Not yet clear if there will be layoffs https://t.co/qnJkrIOnKg — Jason Schreier (@jasonschreier) November 3, 2021

Hangar 13 coûte cher à Take-Two Interactive

Face à une avancée chaotique, les dirigeants de 2K Games ont considéré qu’il ne s’agissait pas d’un investissement rentable en raison du temps nécessaire au développement avant qu’il ne devienne véritablement un produit fini. Les employés de Hangar 13, qui appartient également à Take-Two Interactive et est basé à Novato, en Californie, se réuniront dans les prochaines heures pour discuter des étapes à venir pour le studio. L’industrie vidéoludique espère que cet échec ne conduira pas à une fermeture, mais à un nouveau projet avec une meilleure cohésion des effectifs car selon Jason Schreier de Bloomberg tout n’est pas rose… : “Plusieurs développeurs de Hangar 13 ont appris l’annulation du jeu seulement maintenant par e-mail, même si quelques personnes m’ont dit que de nombreux membres non américains ont découvert la nouvelle en lisant mon article, ce qui en dit long sur la gestion de ce studio et la communication.“