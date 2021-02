Project Triangle Strategy, le nouveau jeu de rôle tactique de Square Enix exclusif à la Switch

Square Enix dévoile Project Triangle Strategy, la nouvelle licence des créateurs d'Octopath Traveler.

Project Triangle Strategy est un tactical-RPG avec des graphismes HD-2D où les nations de Glenbrook, Aesfrost et Hyzante s’affrontent dans le continent de Norzélia pour le contrôle de maigres gisements de sel et de fer. Durant depuis des décennies, ce conflit est nommé Grande Guerre. Menez bataille sur des terrains en relief et faites preuve de stratégie pour décrocher la victoire. Ces dernières prennent place sur des terrains disposant de plusieurs niveaux d’élévation, la portée d’un personnage étant définie par sa position et l’arme dont il est équipé. Enfin, les décisions prises auront une influence sur le déroulement du scénario et sur les alliés qui se rallieront à votre cause.

Un trailer pour Project Triangle Strategy

“Incarnez Serenor, héritier du royaume de Glenbrook, et dirigez un groupe de combattants dans un scénario où intrigues et conspirations s’entremêlent et où chaque décision peut faire la différence. Certains de ces choix influeront sur les trois valeurs de Serenor, le pragmatisme, l’éthique et la liberté, et modifieront sa vision du monde ainsi que le déroulement du scénario. Quant aux décisions les plus lourdes de conséquences, elles sont soumises au vote et déterminées par la Balance des Convictions. Lors de ces instants fatidiques, les alliés qui se trouvent à vos côtés et les décisions que vous prenez peuvent alors sceller le destin de nations entières, voire du continent de Norzélia lui-même…”

Project Triangle Strategy (nom temporaire) est attendu pour 2022 sur Nintendo Switch. Une démo pesant 1,6 Go est actuellement disponible sur la boutique virtuelle eShop afin que les développeurs puissent recueillir les retours des joueurs afin d’améliorer cette nouvelle licence reprenant l’esthétique d’Octopath Traveler.