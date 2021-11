Project L : League of Legends à la sauce versus fighting

Le jeu de baston dans l'univers de League of Legends ne sortira ni en 2021, ni en 2022.

Après deux ans de recherche et développement au sein de l’éditeur américain Riot Games, Project L a atteint l’état de “vertical slice”, une build de développement. Pensé pour l’eSport et la Fighting Game Community, ce jeu de combat de type tag-team proposera de constituer et diriger une équipe de deux champions différents (Darius, Ahri, Ekko, Jinx).

Un carnet des développeurs pour Project L

Project L est au minimum prévu d’ici 2023. Les développeurs s’engagent à faire au moins deux mises à jour l’année prochaine sur l’avancement du développement. Un premier point est précisément prévu pour le début de la seconde moitié de 2022.

Tom Cannon, directeur senior et producteur exécutif sur Project L chez Riot Games, a déclaré : “Nous avons mis à jour le style artistique et nous avons inclus une description du kit du champion. Nous abordons les contrôles avec une philosophie de facilité d’apprentissage et de difficulté de maîtrise. L’une de nos priorités pour le jeu est de construire le meilleur netcode possible pour les joueurs. Le système de rollback est une base et nous allons ajouter des technologies existantes comme RiotDirect, qui fait un excellent travail pour minimiser le ping pour League of Legends et Valorant. Quand pourrez-vous jouer ? Eh bien, nous avons presque terminé les éléments qui font qu’un jeu est un jeu (gameplay, commandes, direction artistique, etc.), mais il nous reste encore à élaborer un roster complet de champions, à concevoir des niveaux, à ajouter des menus et une interface utilisateur ou encore créer des systèmes de classement.“