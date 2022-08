Project L : le jeu de combat en 2D de Riot Games s’appuiera sur un modèle free-to-play

Riot Games n'a pas l'intention de commercialiser une version payante du jeu de baston dans l'univers de League of Legends.

“En novembre dernier, nous avons publié un rapport présentant quelques concepts de base du jeu et notre nouveau style artistique. Honnêtement, montrer le jeu si tôt était un peu effrayant et nous sommes reconnaissants qu’un si grand nombre d’entre vous soient si enthousiastes à propos de Project L. Vos réactions et votre enthousiasme nous ont rassurés sur le fait que nous sommes dans la bonne direction. Dans cette nouvelle mise au point, je vais vous parler de ce qui s’est passé dans l’équipe au cours des derniers mois et de ce qui est à venir“, déclare Tom Cannon, directeur senior et producteur exécutif sur Project L chez Riot Games. “La dernière fois, j’ai dit que nous avions affiné notre gameplay sous la forme d’un jeu de combat basé sur l’assistance avec deux champions par équipe. Nous terminons maintenant notre travail sur les mécanismes de base, et une grande partie de l’équipe est passée à la création de champions ou à la création de fonctionnalités de jeu comme le jeu compétitif et nos systèmes sociaux. L’un de nos objectifs est de supprimer le plus grand nombre possible d’obstacles qui vous empêchent de profiter de Project L. Nous voulons que vous puissiez jouer, où que vous viviez, quel que soit votre niveau de compétence ou combien d’argent vous pouvez dépenser pour un jeu. Pour cela, je suis heureux de confirmer que Project L sera free-to-play. Si vous avez déjà joué à un jeu Riot Games, ce ne sera probablement pas une surprise.”

Il termine le nouveau carnet des développeurs dédié à Project L en précisant : “Notre équipe est composée de vétérans des jeux de combat et de personnes qui ont à cœur de servir la communauté des jeux de combat. Et nous fonctionnons avec une seule approche, à savoir si nous ne l’aimons pas, nous ne le ferons pas. En ce qui concerne la monétisation, nous promettons de respecter à la fois votre temps et votre porte-monnaie. C’est tout pour moi pour le moment, mais je reviendrai plus tard dans l’année avec une nouvelle mise à jour.”

Une présentation pour Illaoi (prophétesse du Grand Kraken), un nouveau membre du roster de Project L